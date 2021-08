Δύσκολη πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Rogers Cup.

Ο έλληνας τενίστας πέρασε στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο, αφού απέκλεισε με 6-3, 6-7(13), 6-1 σε 2 ώρες και 34 λεπτά τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Γάλλος ήταν αυτός που είχε κόψει το δρόμο του Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον Tsitsifast να παίρνει έτσι εκδίκηση, ενώ επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Ασλάν Καράτσεφ και τον Καρέν Χατσάνοφ.

Στο όγδοο γκέιμ του πρώτου σετ ο Τσιτσιπάς έφθασε σε μπρέικ για το 5-3 και πήρε τελικά το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με τους δύο αντιπάλους να κάνουν μπρέικ ο ένας στον άλλον και να φθάνουμε σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς έχασε πέντε ευκαιρίες για να τελειώσει το ματς, και αφού δεν το έκανε, ο Ουμπέρ ισοφάρισε σε 1-1.

Τα πράγματα έγιναν πολύ απλά στο τρίτο σετ.

Ο Στέφανος ξεκίνησε με ένα γρήγορο 3-0 και έφθασε σε ένα άνετο 6-1, για να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ.

Stef steps up 💪

2018 Toronto runner-up @steftsitsipas earns his first win over Ugo Humbert, 6-3 6-7(13), 6-1 converting match point #7 to reach the round of 16. #NBO21 pic.twitter.com/pkIc9eaS5P

— Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2021