Τις ευχαριστίες του στον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για τα θερμά του λόγια και την «εξαιρετική τους συνεργασία», εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στη χθεσινή αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Twitter, λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επίσης, ο κ. Δένδιας εξέφρασε ευχαριστίες στον Μάικ Πομπέο και «για τη θεμελιώδη συμβολή του στην προώθηση των διμερών δεσμών Ελλάδας και ΗΠΑ σε άνευ προηγουμένου επίπεδο».

«Ευχαριστώ τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για τα θερμά του λόγια, την εξαιρετική συνεργασία μας, καθώς και τη θεμελιώδη συμβολή του στην προώθηση των διμερών δεσμών των χωρών μας σε άνευ προηγουμένου επίπεδο» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην ανάρτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

I would like to thank @SecPompeo for his warm words, our outstanding cooperation, as well as his fundamental contribution in advancing the bilateral ties of our countries to an unprecedented level.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 6, 2021