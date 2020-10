Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και 120 τραυματίστηκαν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, επικαλούμενο την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Η περιοχή της Σμύρνης στην Τουρκία επλήγη σοβαρά καθώς είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τουλάχιστον 20 κτίρια.

Όπως δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες που φτάνουν από την Τουρκία, πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί και άνθρωποι ψάχνουν στα συντρίμμια.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που αναρτούν Τούρκοι από τη Σμύρνη μετά τον μεγάλο σεισμό που χτύπησε την περιοχή. Εναν σεισμό που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν νεκροί καθώς έχουν καταρρεύσει κτίρια.

Ανθρωποι αλλόφρονες έχουν βγει στους δρόμους για να προφυλαχτούν και άλλοι αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στα ερείπια.

Deeply saddened by the news of earthquake in #Izmir city of #Turkey. We are standing next to brotherly Turkey in these difficult times. Our prayers are with you!#BirMilletİkiDevlet🇦🇿🇹🇷#İzmir #PrayForİzmir pic.twitter.com/TRp9IF5yoE

— Türkan (@aghvturkan) October 30, 2020