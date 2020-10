Μεγάλη έκρηξη σε κτίριο στην περιοχή Ealing σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, στο δυτικό Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή σε αγωγό αερίου.

Πληροφορίες από τη βρετανική πόλη αναφέρουν σοβαρές πιθανότητες για ανθρώπινες απώλειες, με την Πυροσβεστική να μην μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Ήδη έχουν διασωθεί ένα μωρό και τέσσερις ενήλικες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί, ενώ η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε νωρίτερα την εκκένωση από παρακείμενα κτίρια 14 ατόμων και δύο παιδιών.

The London Fire Brigade says it believes that there are fatalities after a suspected gas explosion caused a building collapse in Southall, West London.

Read the latest here: https://t.co/Y92hczzLtg pic.twitter.com/n81ahA7Vy8

— SkyNews (@SkyNews) October 21, 2020