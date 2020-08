Από τη διαφωνία Αθήνας – Βερολίνου φαίνεται πως σημαδεύτηκε το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου που συγκλήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης να εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις προκλητικές τουρκικές ενέργειες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο η διαφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο ούτως ώστε να μην εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά το πέρας των συνομιλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Καθημερινή», η ελληνική πλευρά επέμενε σε πιο σκληρή διατύπωση κατά της Τουρκίας, η οποία θα ζητούσε τον άμεσο τερματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων αυτής της εβδομάδας και θα καλωσόριζε την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών.

Η γερμανική πλευρά αντέδρασε, ειδικά στην αναφορά στην ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία, καθώς το Βερολίνο δεν κρύβει την ενόχλησή του για τη συγκυρία στην οποία δημοσιοποιήθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να αρνηθεί να συνυπογράψει την προτεινόμενη διατύπωση για τα γεγονότα στη Λευκορωσία, ως εκ τούτου δεν υπήρξε κοινή δήλωση των «27».

Αντ’ αυτού, σε tweet προ ολίγου του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, εκφράζεται εκ νέου η «πλήρης αλληλεγγύη» της ΕΕ με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μάλιστα, ο ίδιος καλεί την Τουρκία να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Concluded good and constructive #FAC.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.

Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020