Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στην Ινδία μετά από συντριβή αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 16, ωστόσο ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Air India Express, το οποίο μετέφερε συνολικά 191 επιβάτες και πλήρωμα, ξέφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και κόπηκε στα δύο, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να απεγκλωβίζουν τους επιβαίνοντες από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, τουλάχιστον 16 άτομα έχουν πεθάνει από τη συντριβή.

Οι περισσότεροι επιβάτες έχουν εκκενώσει το αεροσκάφος Boeing 737, με τουλάχιστον 35 από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

An Air India Express plane has broken into two pieces after skidding off end of runway at an airport in the southern state of Kerala, officials say https://t.co/ZFaPbD3Rlb pic.twitter.com/rU2Qk2U8c9

