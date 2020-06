Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον 46χρονο μαύρο που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη στις 25 Μαϊου, όταν ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν γονάτισε στον λαιμό του για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα.

Δυνατές φωτογραφίες δείχνουν διαδηλωτές να συγκεντρώνονται μαζικά σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, να κρατούν πανό με συνθήματα «Σταματήστε Να Σκοτώνετε Μαύρους» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (η τελευταία είναι η φράση του Φλόιντ όταν βρισκόταν στο έδαφος).

Τα ονόματα των Φλόιντ και άλλων μελών της μαύρης κοινότητας που σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, όπως οι Άχμαντ Άρμπερι, Μπριόνα Τέιλορ, Έρικ Γκάρνερ και άλλοι.

Οι διαδηλώσεις ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, κάποιες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού και λαστιχένιων σφαιρών.

Φωτορεπόρτερ που καλύπτουν τα γεγονότα στους δρόμους πολλών πόλεων των ΗΠΑ επέλεξαν μία φωτογραφία τους για το Vogue.

H Stephanie Mei-Ling φωτογράφισε διαδήλωση του κινήματος «Black Lives Matter» στο Λος Άντζελες. Το κίνημα ιδρύθηκε από τις τρεις γυναίκες τις Patrisse Cullors, Alicia Garza και Opal Tometi.

Los Angeles. May 30, 2020. May we continue to protest. To uprise. To speak out against injustice until we are all FREE. #powertothepeople #losangeles #blacklivesmatter #photography pic.twitter.com/rUmM4857tT

— stephanie mei-ling (@mei_ling) May 31, 2020