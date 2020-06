Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, μετά την αναίτια, εν ψυχρώ δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικούς.

Πολλές αμερικανικές πόλεις συγκλονίζονται από κύμα διαδηλώσεων αλλά και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί τέσσερις νεκροί στις διαδηλώσεις για τον Φλόιντ.

BREAKING: Protesters lit another fire. US Park Police are pushing them back with OC spray, “flash bangs.” Some protesters are clashing with police. They say the death of #GeorgeFloyd is “the straw that broke the camels back.” @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/IQEafLw9An

Στην Ουάσινγκτον η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα (το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

America is in trouble. Cities are burning. Millions have lost their jobs. 100,000 have died from a virus. Leadership has vanished from the White House. And the president hides in a bunker tweeting to his fans. pic.twitter.com/JoeUwcswZ2

Τη στιγμή που οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε για ένα χρονικό διάστημα σε υπόγειο καταφύγιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και αστυνομική πηγή.

Την αποκάλυψη έκανε το τηλεοπτικό καλωδιακό δίκτυο CNN και μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ παρόμοιες πληροφορίες έδωσε και η εφημερίδα New York Times.

Ο Τραμπ έμεινε εκεί για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, πριν μεταφερθεί ξανά στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μιλώντας στο δίκτυο CNN, αποκάλυψε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο γιος τους, Μπάρον, μεταφέρθηκαν επίσης στο καταφύγιο.

Η ίδια πηγή είπε ότι όταν οι αρχές μετακινούν τον πρόεδρο Τραμπ σε καταφύγιο, μετακινούν όλους τους συγγενείς του στο Λευκό Οίκο.

Το πλήθος των διαδηλωτών εκτός του Λευκού Οίκου είναι μεγάλο. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιές σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι πρόκειται να ορίσει ως «τρομοκρατικό», το αντιφασιστικό κίνημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιρρίπτει στο κίνημα Antifa και άλλους «ριζοσπάστες εξτρεμιστές» τις ταραχές που ξεσπούν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα επεισόδια συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Εκτός από τις μαζικές διαδηλώσεις, σημειώθηκαν εμπρησμοί περιπολικών, αλλά και καταστημάτων σε δεκάδες πόλεις. Ως απάντηση σ’ αυτές, ετέθη σε επιφυλακή η Εθνοφρουρά στη Μινεσότα για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε, όμως, ότι έχει θέσει στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών, σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα.

Από το Λος Άντζελες ως το Μαϊάμι και το Σικάγο, η οργή ξεχειλίζει. Στην Ουάσιγκτον διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν».

WATCH: @NBCNews reporter @GarrettHaake hit as police clash with protesters near White House. pic.twitter.com/n3v4LR68bL

Λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες.

Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει.

Στο κέντρο του Λος Άντζελες ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη μαζική πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού.

Στο μεταξύ στη Μινεάπολη, οδηγός φορτηγού το κατηύθυνε σε πλήθος διαδηλωτών. Ο οδηγός δεξαμενοφόρου κινήθηκε μέσα σε πλήθος διαδηλωτών στον κλειστό διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West στη Μινεάπολη, πάντως δεν τραυματίστηκε κανείς, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα και υπέστη ξυλοδαρμό από διαδηλωτές, προσθέτει το πρακτορείο.

A semi-truck sped into a large crowd of protesters on a closed highway in Minneapolis. No one appeared to have been hit, officials say.

Authorities say the driver was taken to a hospital and placed under arrest. https://t.co/HgAtsjorJh pic.twitter.com/xkL9ANZwPT

