Κοροναϊός

Την οργισμένη αντίδραση του δημάρχου της Νέας Υόρκης Μπιλ ντι Μπλάζιο προκάλεσε κηδεία ραβίνου, που έγινε στην περιοχή Williamsburg χθες Τρίτη, καθώς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου αψηφώντας τις οδηγίες για κοινωνική αποστασιοποίηση.

«Κάτι τελείως απρόσμενο συνέβη στο Williamsburg απόψε: Μια μεγάλη συγκέντρωση σε κηδεία, εν μέσω πανδημίας. Όταν το πληροφορήθηκα, πήγα εκεί ο ίδιος για να σιγουρευτώ πως θα διαλυόταν ο κόσμος. Κι αυτό που είδα ΔΕΝ ΘΑ γίνει ανεκτό όσο δίνουμε τη μάχη με τον κοροναϊό», έγραψε στο twitter, ο ντι Μπλάζιο.

Something absolutely unacceptable happened in Williamsburg tonite: a large funeral gathering in the middle of this pandemic. When I heard, I went there myself to ensure the crowd was dispersed. And what I saw WILL NOT be tolerated so long as we are fighting the Coronavirus — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του ραβίνου

Εκατοντάδες ορθόδοξοι Εβραίοι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους κοντά στη συμβολή της Rutledge Street με την Bedford Avenue για να τιμήσουν τον ραβίνο Chaim Mertz, που πέθανε από κοροναϊό, οι περισσότεροι φορώντας μάσκες αλλά χωρίς να αποστάσεις, σύμφωνα με τη New York Post.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb — Reuven Blau (@ReuvenBlau) April 29, 2020

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε πως έδωσε στην Αστυνομία την εντολή να επιβάλει την κοινωνική αποστασιοποίηση με συστάσεις αλλά ακόμα και συλλήψεις.

«Το μήνυμά μου στην εβραϊκή κοινότητα, και όλες τις κοινότητες, είναι απλό: ο καιρός των προειδοποιήσεων έχει περάσει. Το θέμα είναι να σταματήσουμε την ασθένεια και να σώσουμε ζωές. Τέλος», ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας πάντως είπε πως δεν δόθηκαν πρόστιμα ούτε έγιναν συλλήψεις.

Ο ακτιβιστής της εβραϊκής κοινότητας Isaac Abraham κατηγόρησε τον δήμαρχο για υπερβολική αντίδραση καθώς πλήθη είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πόλη για να δουν την πτήση των Blue Angels και Thunderbirds.

«Το πλήθος που παρακολουθούσε την πτήση ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό της κηδείας» τόνισε, προσθέτοντας πως η κηδεία δεν ήταν κάποιο περιστατικό της τελευταίας στιγμής για το οποίο η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης δεν γνώριζε.