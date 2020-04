Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια ο λόρδος Μπαθ του Longleat. Ο Alexander Thynn, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο Royal United, όπου νοσηλευόνταν από τις 28 Μαρτίου, καθώς είχε βρεθεί θετικός στον κοροναϊό.

Το Longleat Safari Park, του οποίου ήταν ιδιοκτήτης, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησής στη σελίδα του.

«Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει την μεγάλη ευγνωμοσύνη της για την αφοσίωση των νοσοκόμων, γιατρών και λοιπού προσωπικού, που φρόντιζαν τόσο επαγγελματικά και συμπονετικά για τον Alexander σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για όλους» ανέφερε η ανάρτηση.

Statement from Longleat and the Thynn family. pic.twitter.com/iJAszsmAD9

— Longleat (@Longleat) April 5, 2020