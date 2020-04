Στην Ινδία, την πιο πολυπληθή χώρα στον κόσμο, οι λέξεις «κοινωνική απομόνωση» (social disctancing) είναι άγνωστες, καθώς κυβέρνηση και πολίτες κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατευτούν από την πανδημία του κοροναϊού.

Μέχρι στιγμής, η Ινδία αριθμεί μόλις 1.637 κρούσματα και 45 νεκρούς αλλά, όπως έχει δείξει η εμπειρία της Κίνας, των ΗΠΑ και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, ο κοροναϊός διασπείρεται σαν τη φωτιά σε χώρες με μεγάλο πληθυσμό.

Ειδικά μία χώρα, όπως η Ινδία που μαστίζεται από τη φτώχεια, την πείνα και τις ελλιπείς συνθήκες υγιεινής, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόρι ανακοίνωσε ότι η χώρα μπαίνει σε lockdown.

Ακολούθησαν απίστευτες εικόνες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι και φτωχοί, αλλά και πολίτες που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το υπερπληθές Νέο Δελχί, στοιβάχτηκαν ο ένας πάνω στον άλλον για να φύγουν από τη μεγαλούπολη.

Delhi: Migrant workers in very large numbers at Delhi's Anand Vihar bus terminal, to board buses to their respective home towns and villages. They have walked to the bus terminal on foot from different parts of the city. pic.twitter.com/IeToP3hX7H

— ANI (@ANI) March 28, 2020