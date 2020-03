Στην παραδοχή ότι το άρθρο των ΝΥΤ για την Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα διατηρεί μυστικό κέντρο κράτησης μεταναστών κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, βασίστηκε σε μαρτυρία πολίτη που έχει και τουρκικό υπηκοότητα, προχώρησε ένας από τους συντάκτες του άρθρου, μετά τον σάλο που προκλήθηκε.

Ο Patrick Kingsley σε ανάρτησή του στο Twitter παραδέχεται ότι στήριξε το ρεπορτάζ στη μαρτυρία ενός προσώπου τον οποίο πρόβαλαν σαν πρόσφυγα συρο-κουρδικής καταγωγής, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είναι τούρκος πολίτης.

Our story sparked a firestorm in Greece, much of it ignoring our reporting of Turkish violations

But one claim was fair: We didn't mention a source's dual nationality. We've now added it

This was my fault. I did the interview, & I didn't clarify thishttps://t.co/eAdWW87BPS pic.twitter.com/X5NkzgEkn6

— Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) March 13, 2020