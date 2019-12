Ετοιμη να επιβεβαιώσει την προφητεία της

Υπάρχει πάντα εκείνο το τραγούδι που συχνά-πυκνά ακούγεται από το μεγάφωνα του City Ground ίσα-ίσα για να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις. Για να θυμίζει σε όλους την κληρονομία ενός μύθου.

«Mull Of Kintyre» των Wings: Νο 1 στα βρετανικά charts, τα Χριστούγεννα του 1977. Τα τελευταία Χριστούγεννα που βρήκαν την Νότιγχαμ Φόρεστ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος Αγγλίας.

Πολύ μακρινό αν βάλεις κάτω τα χρόνια. Πολύ μακρινό αν αναλογιστεί κανείς και την σημερινή τάξη πραγμάτων του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι Reds όμως είναι δεδομένο ότι φέτος έκαναν καλά Χριστούγεννα. Και θα κάνουν ακόμη καλύτερη Πρωτοχρονιά –φιλοξενώντας την Μπλάκμπερν Ρόβερς- έπειτα και από το σημερινό: Την 1-0 δραματική νίκη επί της Γουίγκαν που τους έδωσε το δικαίωμα να σκαρφαλώσουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Τσάμπιονσιπ.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η ομάδα του Σαμπρί Λαμουσί, έχει και ματς λιγότερο (24); Τότε η συγκατοίκηση με την Μπρέντφορντ στους 40 βαθμούς, μπορεί να αποδειχθεί και εικονική. Μπορεί η Φόρεστ να ετοιμάζεται να ξεπεράσει και την Φούλαμ που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 42. Στο ταβάνι του «γκρουπ» των πλει-οφ αν υποθέσει κανείς ότι η Λιντς του κ. καθηγητή Μαρσέλο Μπιέλσα και η Γουέστ Μπρομ έχουν χέρι-χέρι απομακρυνθεί (51β) με θέα στην άνοδο. Πιπέρι στο στόμα βεβαίως σε όποιον τόλμησε από τα μισά του δρόμου, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, τέτοιες προβλέψεις. Είναι αλήθεια όμως ότι κοιτάζονταν τον βαθμολογικό πίνακα προφανώς διαχωρίζεις τους δύο πρώτους. Και πηγαίνεις την κουβέντα παρακάτω.

Η Νότιγχαμ τη σεζόν 2016-17 ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 46 αγωνιστικών μαζεύοντας 51 βαθμούς. Την επόμενη σεζόν βελτίωσε την συγκομιδή της ελαφρά (53). Πέρσι τα πήγε ακόμη καλύτερα (66β) τερματίζοντας στην 9η θέση του πίνακα των 24 ομάδων. Φέτος και ενώ πέρασε ήδη ένα ντεφορμάρισμα από τα τέλη Νοέμβρη έχοντας δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες σε πέντε αγωνιστικές, έχει 40 ενώ απομένουν άλλες 22 αγωνιστικές. Η βελτίωση…βγάζει μάτι. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ για το club που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το συγκρότημα του Λαμουσί έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος (23 γκολ παθητικό) και την τρίτη καλύτερη συγκομιδή βαθμών «εκτός έδρας (23 από τους 40). Αν λοιπόν καταφέρει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος να επανορθώσει την λειτουργία της στο City Ground (5 νίκες, 2 ισοπαλίες σε 11 ματς), όπως φαντάζει αυτονόητο -η σημερινή ήταν η πρώτη επικράτηση «εντός» από την 11η Νοέμβρη (Φόρεστ-Ντέρμπι Κάουντι 1-0)-.

Και αν ο Άγιος Βασίλης τη βοηθήσει να βρει έναν ακόμη – έμπειρο σκόρερ- που θα τις δώσει το δικαίωμα να ανεβάσει την παραγωγή της σε επίπεδα… πλέι-οφ; Τότε το τελευταίο κομμάτι της σεζόν θα την βρει να ονειρεύεται κάτι που πριν από την έλευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, έμοιαζε απατηλό: Την διεκδίκηση της επιστροφής της στην Premier League. Δύσκολο. Ίσως και βιαστικό αν αναλογιστεί κανείς το πλάνο που τρέχει –συμπεριλαμβανομένου της ανακατασκευής του γηπέδου-. Αλλά και αληθινό.

Η Φόρεστ είναι ένα ποδοσφαιρικό project που έχει κερδίσει ήδη το δικαίωμα να το παρατηρούν με προσοχή οι scouts των ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ. Στην πρώτη γραμμή της συναντά κανείς τους 97ers, Τζο Γουόραλ και Μάτι Κας απευθείας από τον κήπο της υποδομής αλλά και τον Άλφα Σεμέντο, ως δανεικό από την Μπενφίκα. Τον χρυσοδάκτυλο –το απόγευμα έπιασε πέναλτι- Μπρις Σάμπα. Τον σημερινό σκόρερ της Τόμπιας Φιγκειρέδο που είναι μόλις 25. Μια ομάδα που τώρα ξεκινά. Και που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να σταματήσει.

Far have I traveled and much have I seen

Dark distant mountains with valleys of green

Past painted deserts, the sunset’s on fire

As he carries me home to the Mull of Kintyre

Τραγούδησαν οι Wings τα Χριστούγεννα του 1977. Το ακρωτήρι για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια φαίνεται… Και μπροστά του απλώνεται η θάλασσα!