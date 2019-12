O πλανήτης υποκλίθηκε για μια ακόμα φορά στον τεράστιο Λιονέλ Μέσι! ΄

Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 6η φορά στην καριέρα του την «Χρυσή Μπάλα» και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει στην τροπαιοθήκη του το συγκεκριμένο βραβείο 6 φορές, ενώ ο… αντίπαλός του, Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει 5 τρόπαια στην συλλογή του.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ο «μάγος» της Μπαρτσελόνα πήρε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2019 από το «France Football».

Ο 32χρονος αστέρας εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τους Μπλαουγκράνα και κατέκτησε ένα ακόμα βραβείο στην πλούσια καριέρα του.

Ο Μέσι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες οδήγησε τους Καταλανούς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στην Ισπανία, αλλά πρώτος σκόρερ τόσο στη La Liga όσο και στο Champions League.

Μια εντυπωσιακή σεζόν από τον «μάγο» της Μπαρτσελόνα, που έγραψε ιστορία με την 6η «Χρυσή Μπάλα», αφήνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στις 5.

Ο «μάγος» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είχε κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα επίσης το 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πάρει το βραβείο το 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Ο Μέσι βγαίνει νικητής και σε αυτή την άτυπη μάχη με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Γιουβέντους, με τον Λίο να έχει το πάνω χέρι σε μία ακόμα «μονομαχία» με τον… αντίζηλό του.

Lionel Messi is the 2019 Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/H1jLRPfCxQ

Lionel Messi has now won as many Ballon d'Or trophies as Liverpool have Champions League trophies.

Let's talk about six, baby. https://t.co/7xjU1ebE5X

— Squawka Football (@Squawka) December 2, 2019