Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική το απόγευμα της Κυριακής με επίκεντρο τη Μαγούλα, μόλις λίγα χιλιόμετρα από την περιοχή όπου σημειώθηκαν τα 5,1 Ρίχτερ την περασμένη Παρασκευή.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ήταν μεγέθους 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα 21χλμ ΒΔ της Αθήνας και 5χλμ Βόρεια της Μαγούλας. Το εστιακό του βάθος είναι 9,6χλμ. και για αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο λεκανοπέδιο.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.1 strikes 25 km NW of #Athens (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/o2emevWfBo pic.twitter.com/MqN19GJWCl

— EMSC (@LastQuake) July 28, 2019