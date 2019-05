Σκληρή είναι κριτική και όχι άδικη που ασκεί η γερμανική Welt στην χθεσινοβραδινή εμφάνιση της ποπ σταρ Μαντόνα στον τελικό της 64ης Eurovision, με ένα άρθρο της εφημερίδας που κλείνει με τη φράση: «Ήταν το βράδυ που η Γερμανία τραγούδησε καλύτερα από την Μαντόνα».

Η εμφάνιση της σούπερ σταρ ήταν αδύναμη. Ξεκίνησε με την προσπάθειά της να τραγουδήσει μία διασκευή του «Like a Prayer», που έκλεισε φέτος 30 χρόνια από την κυκλοφορία του, αλλά η φωνή έβγαινε λάθος καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού με τη Μαντόνα να δείχνει ότι πασχίζει να τραγουδήσει και να κινείται με δυσκολία πάνω στη σκηνή.

Oh my days. Looks like her ability to perform disappeared with her integrity. pic.twitter.com/1JwcDJlmQV

— Rachael Swindon (@Rachael_Swindon) May 18, 2019