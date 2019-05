Μετά από μάχη

Ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα ο τελικός της φετινής Eurovision που έλαβε χώρα στο Τελ Αβίβ.

Σε ένα φαντασμαγορικό σόου ο 64ος διαγωνισμός ανέδειξε νικήτρια την Ολλανδία, ένα από τα φαβορί του τελικού, για πέμπτη φορά στην ιστορία της. O Duncan Laurence και το τραγούδι «Arcade» των Wouter Hardy, Duncan Laurence και Joel Sjoo ενθουσίασε το κοινό και τους κριτικούς από το πρώτο άκουσμα καθώς δεν έπεσε στιγμή από την πρώτη θέση και στα προγνωστικά.

Ο Duncan de Moor, γνωστός ως Duncan Laurence, έχει καταγωγή από το Spijkenisse της Ολλανδίας και είναι γεννημένος στις 11 Απριλίου του 1994.

Η χώρα έχει να νικήσει από το 1975. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ιταλία και την τρίτη η Ρωσία.



Αίσθηση προκάλεσε η πρώτη θέση που κατέκτησε η Βόρεια Μακεδονία μετά την ψηφοφορία των επιτροπών. Το τραγούδι που παρουσίασε η χώρα ήταν αρκετά καλό, ωστόσο η απόφαση των επιτροπών ήταν σαφώς μια πολιτική στάση στήριξης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από την ψηφοφορία του κοινού πήρε πολύ λιγότερες ψήφους.



Πολύ χαμηλή ήταν η βαθμολογία που απέσπασε η ελληνική συμμετοχή και η Κατερίνα Ντούσκα. Μετά από 47 βαθμούς που της έδωσαν οι κριτικές επιτροπές, το κοινό της χάρισε μόνο 24 βαθμούς και πήρε μόλις την 21η θέση με 71 βαθμούς.

Η Τάμτα και το Replay έφτασε στην 15η θέση με 101 βαθμούς.

Την ώρα που το κοινό ψήφιζε το αγαπημένο της τραγούδι στη σκηνή εμφανίστηκαν ερμηνευτές προηγούμενων χρόνων, όπως οι Conchita Wurst, Mans Zelmerlöw και Verka Serduchka.

Την παράσταση ωστόσο έκλεψε η Ελένη Φουρέιρα η οποία με μια δημιουργία του σχεδιαστή Vrettos Vrettakos άναψε κυριολεκτικά φωτιές. Η ολόσωμη διάφανη φόρμα είναι κεντημένη με πάνω από 250.000 Sxarowski.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Μαντόνα εμφανίστηκε στον τελικό της Eurovision 2019 και κατέπληξε τα πλήθη.

Με ένα τραγούδι από τα παλιά, το «Like a prayer» που κλείνει φέτος 30 χρόνια αλλά και ένα από τον καινούργιο της δίσκο η βασίλισσα της ποπ ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό της εαυτό.

Το κοινό παραληρούσε στις νότες του αγαπημένης μελωδία αλλά και στο δείγμα της νέας της δουλειάς που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.