Ήταν «Τσιτσιφάστ»! Με συνοπτικές διαδικασίες ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον ιταλό Φάμπιο Φονίνι (6-4, 6-3) και προκρίθηκε στους «8» του χωμάτινου masters της Ρώμης «σφραγίζοντας» το μεγάλο ραντεβού με τον Ρότζερ Φέντερερ!

Ο 20χρονος, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό του Masters στην Μαδρίτη, συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στη χωμάτινη σεζόν και είναι έτοιμος για μια ακόμα πολύ μεγάλη μάχη. Την Παρασκευή στις 17:30 ο «Τσιτσιφάστ» θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ίνδαλμά του, Ρότζερ Φέντερερ, με τον οποίο έχει κοντραριστεί άλλες τρεις φορές. Η παράδοση μπορεί είναι υπέρ του Ελβετού «μαέστρου» (2-1), αλλά στο πιο σημαντικό παιχνίδι είχε κερδίσει ο Τσιτσιπάς. Συγκεκριμένα, ο Φέντερερ κέρδισε σε Hopman Cup και Ντουμπάι, αλλά ο Ελληνας τενίστας είχε επικρατήσει στο Αυστραλιανό Οπεν.

Ο Στέφανος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και δείχνει έτοιμος για τη δεύτερη νίκη του επί του «Βασιλιά», ο οποίος τα… χρειάστηκε απέναντι στον Μπόρνα Τσόριτς. Ο Ελβετός το απόγευμα τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Κροάτη, ο οποίος μάλιστα έχασε δύο match points. Ο Φέντερερ, ωστόσο, με την εμπειρία του και την ποιότητά του πήρε τη νίκη με 2-1. Άπαντες λοιπόν περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την μάχη του Στέφανου με τον Ρότζερ, οι οποίοι αναμένεται να προσφέρουν σπουδαίο θέαμα.

Η εικόνα του αγώνα:

Στο αποψινό παιχνίδι με τον Φάμπιο Φονίνι ο Τσιτσιπάς (που νωρίτερα είχαν βγάλει νοκ άουτ και τον Γιάνικ Σίνερ) δεν επηρεάστηκε από την «καυτή» ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Ιταλοί για τον συμπατριώτη τους στο Pietrangeli και ξεκίνησε με μπρέικ (2-0). Στη συνέχεια ο Φονίνι με τρία σερί γκέιμ ισοφάρισε σε 4-4, αλλά ο Στέφανος με νέο μπρέικ προηγήθηκε με 5-4. Ο 20χρονος σέρβιρε σωστά και με 6-4 έκανε το 1-0 στα σετ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη – πρόκριση. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ, με τους δύο τενίστες να ανταλλάσσουν μπρέικ (2-0, 2-1). Ο Στέφανος με νέο μπρέικ έκανε το 4-2 και λίγο αργότερα με 6-3 έκανε το 2-0 και «σφράγισε» την πρόκριση.

Stef-tacular! 😁@StefTsitsipas rounds out Rome"s elite 8 with a 6-4 6-3 victory over Fabio Fognini at #ibi18 pic.twitter.com/MTQmoek4RL

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2019