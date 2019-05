Για πρώτη φορά

Αν και υπάρχει η πιθανότητα το Woodstock 50, η συναυλία αφιερωμένη στα 50 χρόνια του θρυλικού φεστιβάλ, να μη γίνει μιας και αποσύρθηκε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες, εμείς όμως θα παρηγορηθούμε: θα «τηλεμεταφερθούμε» σε εκείνο το τριήμερο του Αυγούστου του 1969, και σε ένα box με 38 cd θα ακούσουμε κάθε νότα που παίχτηκε. Το «Woodstock 50 – Back to the Garden – The Definitive 50th Anniversary Archive», το οποίο θα εκδώσει η Rhino, θα έχει τα πάντα (εκτός από τρία τραγούδια) και κάποιο από αυτό το υλικό θα ακουστεί για πρώτη φορά.

Οι προηγούμενες μουσικές ανθολογίες, από το αρχικό τριπλό LP του 1970 ως το box με cd του 2009, ήταν ανθολογίες και τίποτα παραπάνω. Εδώ, κάθε περφόρμανς και 432 τραγούδια (267 από αυτά δεν έχουν κυκλοφορήσει επισήμως), συνολικά 36 ώρες ηχογραφήσεων, μαζί με ανακοινώσεις προς το συγκεντρωμένο χαρούμενο πλήθος (του τύπου «Please meet Harold at the stand with the blood pills» ή «Somebody somewhere is giving out some flat blue acid»).

Πλήρεις οι περφόρμανς από τους Who, τον Joe Cocker, τους Sly and the Family Stone, τους Crosby, Stills, Nash and Young. Περφόρμανς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό άλμπουμ, όπως των Band, των Grateful Dead, των Creedence Clearwater Revival και της Janis Joplin, θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμες. Τα κομάτια θα παρατίθενται χρονολογικά, ανάλογα με την ώρα και τη μέρα στην οποία παίχτηκαν, από το άνοιγμα εκείνη την αυγουστιάτικη Παρασκευή του 1969 από τον Richie Havens ως το κλείσμο του φεστιβάλ από τον Jimi Hendrix, το πρωί της Δευτέρας.

«Οι μαγνητοταινίες του Woodstock μας δίνουν μοναδική ευκαιρία για ένα είδος ηχητικού ταξιδιού πίσω στον χρόνο» λέει ο παραγωγός και αρχειονόμος από το Λος Άντζελες Andy Zax (συμπαραγωγός του box μαζί με τον Steve Woolard).

Θα είναι ακριβό το box (το οποίο μεταξύ άλλων θα περιέχει ένα Blu-ray της ταινίας «Woodstock» του Michael Wadleigh και αντίγραφο του προγράμματος του φεστιβάλ): θα κοστίζει 799 δολάρια. Θα υπάρχουν, όμως, και πιο «συμπυκωμένες» εκδόσεις: box των 10 cd και box των 3 cd.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ