Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο η ένταση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, με αφορμή τα πρόσφατα πλήγματα της ινδικής αεροπορίας με στόχο «στρατόπεδο εξτρεμιστών» στο Πακιστάν.

Με αιχμή την κρίση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία δείχνει να λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάλεσε σήμερα την Ινδία και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν με κάθε κόστος την κλιμάκωση, αφού το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο ινδικό Κασμίρ και σε χωριστό περιστατικό κατέρριψε δύο ινδικά πολεμικά αεροσκάφη που είχαν παραβιάσει τον πακιστανικό εναέριο.

Σε ανακοίνωσή του ο Πομπέο επεσήμανε ότι έχει συνομιλήσει με τους ομολόγους του της Ινδίας και του Πακιστάν και τους «ενθάρρυνε να θέσουν ως προτεραιότητα την άμεση επικοινωνία και να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες».

Στο μεταξύ, ινδικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς τουλάχιστον έξι πόλεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ αρκετά αεροδρόμια έχουν κλείσει εξαιτίας της οξυμένης κατάστασης με το γειτονικό Πακιστάν.

Οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo, GoAir, Jet Airways και Vistara ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις προς αρκετά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί προσωρινά ή βρίσκονται σε αναμονή.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι η χώρα «έκλεισε επισήμως τον εναέριο χώρο μέχρι νεοτέρας», σε ανάρτησή της στο Twitter, ενώ εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «εξαιτίας των συνθηκών».

Νωρίτερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοινώθηκε από τον πακιστανικό στρατό ότι το Ισλαμαμπάντ «κατέρριψε» δύο ινδικά αεροσκάφη μέσα στον εναέριο χώρο του, μία ημέρα αφού ινδικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα μέσα στο Πακιστάν για πρώτη φορά από το 1971.

«Σε απάντηση στα πλήγματα της πακιστανικής Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα το πρωί (…) η ινδική Πολεμική Αεροπορία πέρασε τη Γραμμή Ελέγχου», τα ντε φάκτο σύνορα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Κασμίρ, δήλωσε ο στρατηγός Ασίφ Γκάφουρ.

«Η πακιστανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε δύο ινδικά αεροπλάνα στον πακιστανικό εναέριο χώρο», πρόσθεσε. Ένα από τα αεροπλάνα κατέπεσε στο ινδικό Κασμίρ και το άλλο στο πακιστανικό Κασμίρ, σύμφωνα με τον ίδιο.

