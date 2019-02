Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 64 ετών άφησε ο Mark Hollis, ο θρυλικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Talk Talk, ενός από τα πλέον αγαπημένα γκρουπ της δεκαετίας του 1980, που γνώρισε την επιτυχία με τραγούδια όπως το It’s My Life.

Tον θάνατο του καλλιτέχνη ανακοίνωσε ο γιατρός και Ακαδημαϊκός Άντονι Κοστέλο.

O Κοστέλο αποχαιρέτησε με θλίψη τον Mark Hollis, με τον οποίο είχαν συγγένεια, και τον χαρακτήρισε ως έναν «καταπληκτικό σύζυγο και πατέρα». Παράλληλα ανέφερε πως ο εκλιπών ήταν «ένας εντυπωσιακός άνθρωπος με αρχές». Ο Hollis, ανέφερε ο Κοστέλο, «είχε αποσυρθεί από τη μουσική βιομηχανία πριν από 20 χρόνια αλλά παρέμενε ένα αδιαμφισβήτητο μουσικό είδωλο».

Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του Mark Hollis, έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ήταν ένας υπέροχος πατέρας και σύζυγος και ένας συναρπαστικός άνθρωπος που αν και είχε εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία παρέμενε πάντα «μουσικό είδωλο».

Το Twitter έχει πλημμυρίσει μηνύματα για το θάνατο του Mark Hollis, ενώ οι θαυμαστές του δημοσιεύουν τραγούδια του που αγαπήθηκαν.

Thank you for the music 🎶💔 #MarkHollisRIP #talktalk pic.twitter.com/VDaVEDX61R

RIP Mark Hollis front man and writer of incredible songs with Talk Talk. A true original and a very sad loss.

…By the time Runeii began, I was ready to go in again. I’ll always remember that. Thank you Mark. xx #MarkHollisRIP

— Pete Paphides (@petepaphides) February 25, 2019