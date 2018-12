Για τα Χριστούγεννα

Το Rolling Stone, το περιοδικό που για μισό αιώνα (κι έναν χρόνο, φέτος) συντροφεύει τα βήματα των φιλόμουσων στα πελάγη της μουσικής, διάλεξε – και προτείνει – για τα Χριστούγεννα 2018 τα 25 καλύτερα μουσικά άλμπουμ όλων των εποχών.

Αν υπάρχει κάτι που λείπει στην παράδοση εκατονταετηρίδων όσον αφορά τη χριστουγεννιάτικη μουσική, αυτό είναι η ειρωνεία. Για να τη συναντήσουμε, αναζητάμε το άλμπουμ του 2008, «Weezer, “A Weezer Christmas”», υποστηρίζει το περιοδικό.

Αυτός που θέλει παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη μουσική δεν έχει παρά να ανατρέξει στο «Christmas Joy in Latvia – Latvian Christmas Cantatas» – κυκλοφόρησε το 2012 – , κάλαντα από τη χορωδία New York Latvian Concert Choir.

«Jacob Miller, “Natty Christmas”». Ηχογραφήθηκε το 1978 από τον φρόντμαν των Inner Circle, δυο χρόνια πριν τον άτυχο χαμό του.

«Sufjan Stevens, “Songs for Christmas”» του 2006. Ο indie-pop τραγουδοποιός ερμηνεύει κλασικά κομμάτια, αλλά έχει γράψει και δικά του.

Μπομπ Ντίλαν και «Christmas in the Heart» του 2009, και το 34ο άλμπουμ του. Με τη βοήθεια του Ντέιβιντ Χιντάλγκο των Los Lobos και του κιθαρίστα Φιλ Άπτσερτς, τραγουδά με αληθινή νοσταλγία, σχεδόν απτή.

Το 1996, το άλμπουμ «New Wave Christmas: Just Can"t Get Enough». Τι να πρωτοπροσέξει κανείς; Το «Fairy Tale of New York» από τους The Pogues και την Kristy MacCall; Το «2000 Miles» των Pretenders; Τα άλλα;

Ένας από τους πιο στυλιστικά οικουμενικούς χριστουγεννιάτικους δίσκους (κατά το περιοδικό): το φανκ του Cee Lo στο «Cee Lo"s Magic Moment» του 2012.

Οι She & Him (δλδ, οι Zooey Deschanel και M. Ward) στο «A She & Him Christmas» του 2011.

Η δισκογραφική Death Row Records έκανε αίσθηση όταν εμφανίστηκε το 1991. Πέντε χρόνια αργότερα, ηχογραφήθηκε το «Christmas on Death Row». Το περιοδικό, το συστήνει ανεπιφύλακτα.

Ένα εκατομμύριο δισκάκια πούλησε, το 1978, το «Christmas Portrait» των Carpenters. To 1984, κυκλοφόρησε το «Christmas Collection» των ίδιων.

Σε όλη την καριέρα του, ο Τζόνι Κας ηχογραφούσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τη χρονιά που πέθανε, το 2003, η Sony Legacy συγκέντρωσε στο «Christmas With Johnny Cash» εξαιρετικά τραγούδια που είχε γράψει μεταξύ 1962 και 1980.

Το 1987, ο τιτάνας της δισκογραφικής βιομηχανίας Τζίμι Άιβαϊν οργάνωσε αυτό το all-star άλμπουμ για τους Παραολυμπιακούς εκείνης της χρονιάς. «A Very Special Christmas» (με U2, Μπρους Σπρινγκστίν, Pretenders και άλλους και άλλους).

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Mr. Blue Eyes: «A Jolly Christmas From Frank Sinatra» (1957).

To 1965, οι The Ventures δίνουν ροκ εκδοχές του "60 κλασικών χριστουγεννιάτικων. Στο «The Ventures" Christmas Album».

To 1963, όταν ο Willie Nelson ήταν ακόμη ένας τραγουδοποιός με φιλοδοξίες, το τραγούδι του «Pretty Paper» έγινε χιτ για τον Roy Orbinson. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, ο Νέλσον δίνει τη δική του βερσιόν στο πρώτο του άλμπουμ με παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη μουσική. Τίτλος του άλμπουμ, «Pretty Paper».

Καλοκαίρι του 1960 και η Έλα Φιτζέραλντ ηχογραφεί με μια ορχήστρα υπό την μπαγκέτα του Φρανκ Ντε Βολ το «Ella Wishes You A Swinging Christmas». Η Πρώτη Κυρία της Τζαζ σουϊγκάρει στο «Jingle Bells» και σε τραγούδια όπως τα «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» και «Winter Wonderland» η φωνή της φτάνει στα αστέρια.

Το ριθμ εντ μπλουζ «ρόστερ» της δισκογραφικής Atlantic Records – Ότις Ρέντινγκ, Κάρλα Τόμας, Κλάρενς Κάρτερ και άλλοι – μαζεύτηκαν για ένα φανταστικό άλμπουμ, το 1968. Και μας έδωσαν το «Soul Christmas».

Οι Αμερικανοί λένε ότι ό,τι είναι για τα Χριστούγεννα ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Μπινγκ Κρόσμπι για τη χριστουγεννιάτικη μουσική. Ο μεγάλος Bing Crosby εμπλούτιζε στο διάβα των χρόνων το άλμπουμ του 1945 «Merry Christmas» και το 1986 το επανέκδωσε με τίτλο «White Christmas».

Χριστουγεννιάτικο πάρτι με τους The Beach Boys – που ήξεραν πώς να μετατρέπουν σε πάρτι το οτιδήποτε – στο «Beach Boys" Christmas Album» (1964).

Ζεστασιά και κέφι από τον Λούις Άρμστρονγκ σε μια συλλογή συνθέσεων του – μαζί με φίλους του, όπως ο Ντιουκ Έλινγκτον, η Ντάινα Ουάσινγκτον, ο Μελ Τόρμε, η Λένα Χορν, ο Ζατ Σάτσμο – στο «Louis Armstrong and Friends “The Best of Christmas Songs”».

1973 και «A Motown Christmas»: Miracles, Supremes, Jacksons (Μάικλ και τα αδέλφια του), Temptations, Marvin Gaye και Stevie Wonder. Τι άλλο να θέλει κανείς;

«A Charlie Brown Christmas», το 1965. Κουλ τζαζ της Δυτικής Ακτής, με το τρίο Vince Guaraldi.

To «James Brown"s Funky Christmas» του 1995. Αν και ο Τζέιμς στο απόγειο της καριέρας του είχε κάνει τρία χριστουγεννιάτικα άλμπουμ: τα «James Brown Sings Christmas Songs» (1966), «A Soulful Christmas» (1968) και «Hey America It"s Christmas» (1970).

«Elvis" Christmas Album», το 1957. Για έναν ολόκληρο μήνα, τοπ στο Billboard. Σε διάφορα μέσα – βινύλιο, κασέτα, cd – πούλησε σχεδόν 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και δεν έχει καμία σημασία ότι ο Ίρβινγκ Μπερλίν, συνθέτης του «White Christmas» σκανδαλίστηκε σε τέτοιο βαθμό από την ερμηνεία του Πρίστλεϊ που προσπάθησε να απαγορευτεί η ραδιοφωνική της μετάδοση.

Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ στην επιλογή του Rolling Stone (και για το περιοδικό, στη θέση 142 της λίστας “The 500 Greatest Albums of All Time”): «A Christmas Gift For You From Phil Spector» (1963).

Καλή ακρόαση, ζωντανό πάρτι και «Καλά Χριστούγεννα»!