Ζητείται: πολιτικός ικανός να προσελκύσει τη μετριοπαθή Δεξιά, το Κέντρο και τη μετριοπαθή Αριστερά για να νικήσει τον ακροδεξιό λαϊκιστή Ζορντάν Μπαρντελά στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας το 2027. Η αναζήτηση ξεκίνησε σοβαρά μετά τις δημοτικές εκλογές του περασμένου μήνα, στις οποίες η Αριστερά κράτησε τις περισσότερες μεγάλες πόλεις, ενώ οι συντηρητικοί ή η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) κατέλαβαν μικρότερες πόλεις. Η επιλογή ενός μοναδικού υποψηφίου που θα αντιμετωπίσει τον 30χρονο Μπαρντελά ή την προστάτιδά του, την 57χρονη Μαρίν Λεπέν, στον τελικό γύρο, θα είναι ένας μαραθώνιος. Η Λεπέν παραμένει μη επιλέξιμη, εκτός εάν το εφετείο τον Ιούλιο ανατρέψει την ποινή της για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ.

Ολες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο αντιμεταναστευτικό, ευρωσκεπτικιστικό RN σημαντικό προβάδισμα στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο. Ο Μπαρντελά, ο ήρεμος αλλά άπειρος ηγέτης του κόμματος, συγκεντρώνει ποσοστό που φτάνει έως και το 38%. Εκτός απροόπτου, φαίνεται να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο. Αυτό αφήνει μόνο μία θέση για έναν υποψήφιο που μπορεί να συμφιλιώσει τους κυρίαρχους συντηρητικούς και φιλελεύθερους κεντρώους υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και στη συνέχεια να κερδίσει αρκετούς ψηφοφόρους Σοσιαλιστών, Πρασίνων, ακόμη και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Το υπόλοιπο της χρονιάς θα είναι μια μάχη για να αποφασιστεί ποιος θα σταθεί απέναντι στον Μπαρντελά. Η Αριστερά είναι απελπιστικά διχασμένη μεταξύ του ριζοσπάστη ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, και άλλων κεντροαριστερών ομάδων, από τους Σοσιαλιστές μέχρι τους Πράσινους και τους Κομμουνιστές. Οι πιθανότητες να ενωθούν πίσω από έναν μόνο προοδευτικό υποψήφιο είναι σχεδόν μηδενικές.

Ο 74χρονος Μελανσόν έσκαψε βαθύτερα χαρακώματα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές, κατηγορούμενος για «απαράδεκτο αντισημιτισμό» από ηγετικά στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αρνούμενος να αποστασιοποιηθεί από μια μαχητική ομάδα που εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου νεαρού ακροδεξιού ακτιβιστή. Φαίνεται βέβαιο ότι θα διεκδικήσει τρίτη προεδρική υποψηφιότητα τον επόμενο χρόνο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κέρδιζε αρκετές ψήφους για να αποτρέψει οποιονδήποτε άλλο αριστερό υποψήφιο να φτάσει στον δεύτερο γύρο, αλλά όχι αρκετές για να φτάσει ο ίδιος στον δεύτερο γύρο, εκτός εάν η Κεντροδεξιά διασπαστεί επίσης. Ολες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπαρντελά νικάει τον Μελανσόν με μεγάλη διαφορά εάν ο αριστερός υποψήφιος ήταν αντίπαλός του στον β’ γύρο, καθώς πολλοί κεντρώοι ή μετριοπαθείς αριστεροί ψηφοφόροι θα απείχαν από τις κάλπες.

Στην Κεντροαριστερά, δεν υπάρχει φυσικός υποψήφιος, αλλά τόσο ο 46χρονος Ραφαέλ Γκλουκσμάν όσο και ο 71χρονος πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ σκέφτονται να θέσουν υποψηφιότητα. Ο Γκλουκσμάν, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας των Σοσιαλιστών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024, απευθύνεται σε επαγγελματίες των πόλεων, αλλά όχι σε ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και της υπαίθρου. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Ολάντ είναι το μέτριο ιστορικό του στην εξουσία από το 2012-2017, το οποίο τον άφησε τόσο αντιδημοφιλή που επισκιάστηκε από τον Μακρόν, τον πρώην βοηθό του και υπουργό Οικονομικών, και αποφάσισε να μην επιδιώξει δεύτερη θητεία.

Στην Κεντροδεξιά, ένας υποψήφιος αναδείχθηκε ενισχυμένος από τις δημοτικές εκλογές – ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, 55 ετών, ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Ορίζοντες, ο οποίος επανεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης. Κάποιες πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Φιλίπ θα νικούσε οριακά τον Μπαρντελά σε έναν επαναληπτικό γύρο. Κανείς άλλος δεν πλησιάζει. Αυτό θέτει τον πρώην γκωλιστή, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν, στην επικίνδυνη θέση του πρώιμου πρωτοπόρου στην προεδρική κούρσα.

Η γαλλική πολιτική σκηνή, όπως και ο κλασικός ποδηλατικός Γύρος Γαλλίας, σπάνια βλέπει τον πρωτοπόρο να νικά. Υπάρχουν επικίνδυνες ορεινές διαδρομές ενδιάμεσα. Δεδομένου ότι οι Γάλλοι ήταν σε μια σκυθρωπή διάθεση εναντίον του κατεστημένου ακόμη και πριν ξεκινήσει το σοκ του πληθωρισμού από τον πόλεμο του Ιράν, είναι ασφαλέστερο να είσαι αουτσάιντερ παρά ο άνθρωπος που πρέπει να νικήσεις στην πρώτη γραμμή του αγώνα σε αυτό το στάδιο. Ετσι, αντί να αξιοποιήσει την ορμή του από τις τοπικές εκλογές, ο Φιλίπ ανέβαλε τα σχέδιά του να ξεκινήσει την εθνική προεκλογική εκστρατεία και αποφάσισε να περιμένει για μετά το καλοκαίρι. Εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντά του ως δήμαρχος, ενώ περιστασιακά σχολιάζει εθνικά ή διεθνή ζητήματα για να υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους ότι είναι «σε ετοιμότητα για τη Δημοκρατία».

Αυτό, ωστόσο, αφήνει χώρο σε άλλους επίδοξους κεντροδεξιούς να προωθήσουν τους εαυτούς τους. Ο φιλόδοξος ηγέτης του κεντρώου κόμματος Αναγέννηση, ο 37χρονος Γκαμπριέλ Ατάλ, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, προετοιμάζει μια προεδρική υποψηφιότητα που θα μπορούσε να διχάσει το πολύ μειωμένο κεντρώο στρατόπεδο του Μακρόν, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υστερεί πολύ πίσω από τον Φιλίπ. Τις υποψηφιότητές τους προωθούν επίσης ο Μπρούνο Ρεταϊλό, 65 ετών, ο οποίος ηγείται του υπολοίπου του κάποτε ισχυρού γκωλικού κόμματος, γνωστού πλέον ως Les Republicains και ο αιώνιος αντίπαλός του, Λοράν Βοκιέ, 51 ετών, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Εν τω μεταξύ, δύο ηλικιωμένοι πολιτικοί χρησιμοποιούν τηλεοπτικούς σχολιαστές για να διαφημίσουν τα διαπιστευτήριά τους ως πιθανοί «άνθρωποι της πρόνοιας». Ο 72χρονος Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ο 71χρονος Τιερί Μπρετόν, πρώην επίτροπος στην ΕΕ, που συγκρούστηκε με τον Ιλον Μασκ σχετικά με τη ρύθμιση της τεχνολογίας και η κυβέρνηση Τραμπ του απαγόρευσε την είσοδο στις ΗΠΑ.

Η επιλογή ενός μοναδικού υποψηφίου για να κρατήσει το RN έξω από το Μέγαρο των Ηλυσίων είναι ένα αίνιγμα που οι γάλλοι πολιτικοί φαίνεται να είναι ανίκανοι να επιλύσουν. Οσο περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν να διεκδικήσουν τον πρώτο γύρο αντί να ενωθούν πίσω από τον υποψήφιο με την καλύτερη θέση, τόσο πιο πιθανό είναι ότι ο Μπαρντελά θα είναι ο επόμενος πρόεδρος.

Ο Πολ Τέιλορ είναι ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής