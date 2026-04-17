Υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή διαμορφώνεται η φετινή τουριστική περίοδος, με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής απέναντι σε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση όσο και το κόστος μετακίνησης.

Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι «δεν πρόκειται για μια χρονιά έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά για μια περίοδο κατά την οποία αλλάζει αισθητά η συμπεριφορά των ταξιδιωτών και ο χρόνος λήψης αποφάσεων». Η τάση αυτή αποτυπώνεται ήδη στα πρώτα στοιχεία της σεζόν. Οι προκρατήσεις κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σύγκριση με το 2025, ενώ ενισχύεται εμφανώς το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, επιλέγοντας να καθυστερήσουν την οριστικοποίηση των διακοπών τους έως ότου διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις διεθνείς εξελίξεις.

Ενδεικτική είναι και η εικόνα στο πεδίο των online κρατήσεων, όπου καταγράφεται υποχώρηση της τάξεως του 5%, τη στιγμή που στις αρχές του έτους η αγορά κινούνταν με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης (+10% έως +12%).

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει πλέον και το οικονομικό περιβάλλον στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής περιορίζει τα διαθέσιμα εισοδήματα για ταξίδια, οδηγώντας τους καταναλωτές σε πιο προσεκτικές και στοχευμένες επιλογές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ακύρωση ταξιδιών, λένε οι tour operators, αλλά συχνά μεταφράζεται σε μικρότερη διάρκεια διαμονής, αλλαγές στις ημερομηνίες ταξιδιού ή προσαρμογές στον συνολικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, σημαντικές πιέσεις ασκεί και το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την αγορά καυσίμων, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών και κατ’ επέκταση τις τιμές των εισιτηρίων. Την ίδια στιγμή, πιθανές αναπροσαρμογές στα αεροπορικά δρομολόγια εντείνουν τις δυσκολίες στη λειτουργία των πτήσεων, επηρεάζοντας τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και το τελικό κόστος για τον επιβάτη.

Η αβεβαιότητα

Επίσης, κρίσιμος παράγοντας είναι οι ανακατατάξεις στη ζήτηση εντός της Ανατολικής Μεσογείου. Η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται να επιδρά στη ροή των κρατήσεων προς ορισμένους προορισμούς, με ενδείξεις επιβράδυνσης να καταγράφονται σε αγορές όπως η Κύπρος και η Τουρκία. Ωστόσο, μέρος αυτής της ζήτησης φαίνεται να ανακατευθύνεται προς άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών ωφελουμένων, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα να ενισχύσει τη θέση της στο τέλος της χρονιάς. Ηδη, σε βασικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως, η συνολική εικόνα της ζήτησης παραμένει θετική, αν και η επιβεβαίωση των κρατήσεων μετατίθεται χρονικά πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης.

Σε κάθε περίπτωση, η φετινή τουριστική περίοδος φαίνεται να χαρακτηρίζεται λιγότερο από τα απόλυτα μεγέθη και περισσότερο από τη μεταβλητότητα και την προσαρμοστικότητα της ζήτησης, με τον κλάδο να καλείται να διαχειριστεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας αλλά και πιθανών ευκαιριών.