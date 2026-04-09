Τα πρόσωπα – κλειδιά της όλης ιστορίας. Μεταξύ αυτών και το έγκληµα της κατασκοπείας .

Η κατασκοπεία, η στάση των στόχων και η επόμενη μήνυση

Στην πιο κρίσιμη φάση της εισέρχεται η υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών μιας και, παρά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου που επέβαλε ποινές 126 ετών στους τέσσερις βασικούς κατηγορούμενους, το «σπάσιμο» της δικογραφίας και οι δικονομικοί χειρισμοί οδηγούν την υπόθεση σε μια de facto, καθημερινή παραγραφή.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, μάλιστα, προκύπτουν ορισμένες κρίσιμες παράμετροι που ρίχνουν φως στη στάση των εμπλεκομένων, αλλά και στις νομικές διεξόδους που παραμένουν μέχρι στιγμής αναξιοποίητες. Καταρχάς, το «κλειδί» για τη μετατροπή σε κακούργημα και η απόλυτη σιωπή των στόχων. Ενώ το επίκεντρο της νέας έρευνας είναι η κατασκοπεία, το αδίκημα αυτό διώκεται καταρχήν σε βαθμό πλημμελήματος.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα (κάτι που αυτομάτως θα σταματούσε την απειλή της παραγραφής), απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: αφενός η σχετική βούληση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και, αφετέρου, η ενεργή συνεργασία των ίδιων των στόχων (κορυφαίων υπουργών, στρατιωτικών κ.λπ.).

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, τα παρακολουθούμενα πρόσωπα τηρούν απόλυτη «σιγή ιχθύος», εμποδίζοντας πρακτικά αυτή τη νομική διέξοδο. Αυτό, βέβαια θα αλλάξει για τουλάχιστον μια περίπτωση στοχοποιημένου με το Predator αξιωματούχου που θα απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη μετά το Πάσχα, ως το τέλος του μήνα. Βέβαια, από τις 24 Μαρτίου που καθαρογράφηκε η απόφαση του δικαστηρίου, υπήρχε η δικονομική δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη αυθημερόν, ώστε να μπλοκαριστεί η παραγραφή. Αντ’ αυτού, υπήρξε πλήρης αδράνεια. Είναι ενδεικτικό πως, λόγω αυτής της στασιμότητας, μόλις χθες παραγράφηκαν επιπλέον οκτώ πράξεις που αφορούσαν επιμολύνσεις, μεταξύ άλλων, εν ενεργεία υπουργού.

Προειδοποίηση Ράμμου

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της υπόθεσης έκρουσε (προς τη Δικαιοσύνη) ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ και επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Παρεμβαίνοντας για τους χειρισμούς, υπογράμμισε με νόημα πως «αρκετά πλήγματα έχει δεχτεί μέχρι τώρα στο κύρος της η δικαστική εξουσία για να μη χρειάζονται κι άλλα, που θα προκαλούνταν από πιθανές δυσχερώς δικαιολογήσιμες γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις ή αρχειοθετήσεις».

Οι «αδύναμοι κρίκοι»

Αναφορικά με τα εννέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο των νέων διώξεων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκνευρισμός είναι ήδη εμφανής. Υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 συγκεκριμένες περιπτώσεις υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών των εταιρειών Intellexa και Krikel που έχουν θορυβηθεί έντονα μπροστά στην προοπτική να κληθούν άμεσα για κατάθεση ανωμοτί. Ενώ, παράλληλα, στον κατάλογο των ελεγχόμενων βρίσκονται και πρόσωπα που φέρονται συνεργαζόμενοι με την ΕΥΠ, των οποίων η ανησυχία αγγίζει τα όρια του πανικού, αν κρίνω από τα μηνύματα που στέλνουν… Πηγή μου με γνώση των κινήσεων της πλευράς των καταδικασμένων και λοιπών εμπλεκομένων, θεωρεί πως τα πρόσωπα αυτά είναι ο «αδύναμος κρίκος» της υπόθεσης. Μια πιθανή παραγραφή, άρα, διά της δικαστικής κωλυσιεργίας, θα ήταν μια σανίδα σωτηρίας, προκειμένου να μην αναγκαστούν να «ανοίξουν το στόμα τους», όπως διαμηνύουν…

Διαβάστε επίσης: Υποκλοπές: Στο εδώλιο στις 11 Δεκεμβρίου οι τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν

Ασπίδα από την Ενωση Εισαγγελέων

Ασπίδα προστασίας στους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σήκωσε η Ενωση Εισαγγελέων, ρίχνοντας «καρφιά» προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η Ενωση εξέδωσε μια απάντηση στις βολές στελεχών και υπουργών όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης, που τις τελευταίες μέρες έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της απαξίωσης του θεσμού, κατηγορώντας τις εισαγγελείς για πολιτικές σκοπιμότητες και «παιχνίδια». Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς δεν «φυτεύτηκαν» από τις Βρυξέλλες, αλλά «επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο». Εκανε επίσης λόγο για ατεκμηρίωτη αμφισβήτηση της αμεροληψίας τους καλώντας όσους κάνουν δημόσια κριτική να επιδεικνύουν «θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση».

Μαζεύοντας το διάγγελμα

Προσπαθεί, διακριτικά μεν ξεκάθαρα δε, το Μαξίμου να «μαζέψει» το ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού – βουλευτή που άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκάλεσε ένα σωρό αντιδράσεις εντός της «γαλάζιας» ΚΟ. Και η λέξη «αντιδράσεις» είναι μάλλον κομψή. Θα μπορούσα να πω ότι προκάλεσε «γαλλικά». Τρέχει ο Παύλος Μαρινάκης από προχθές και ξεκαθαρίζει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί πως δεν τίθεται θέμα ασυμβίβαστου, πως δεν πρόκειται για απόφαση, ούτε για προαναγγελία. Οτι ο Πρωθυπουργός έκανε κοτζάμ «διάγγελμα» για να μοιραστεί μια «σκέψη», παρότι όλοι ακούσαμε να λέει ότι θα ήθελε να εφαρμοστεί από το 2027. Εχει χαθεί η μπάλα στο Μαξίμου και ελπίζουν οι διακοπές του Πάσχα να βοηθήσουν στην ανασύνταξη.

Επιχείρηση παραγραφής

Μια απίθανη επιχείρηση να παραγραφεί μεγάλος αριθμός αδικημάτων (και μεταξύ αυτών και το έγκλημα της κατασκοπείας εις βάρος μελών της κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων) τα οποία διέπραξε η παρακρατική συμμορία που διαχειριζόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, και παράλληλα να κλείσουν στόματα που γνωρίζουν τους εντολείς της συμμορίας, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα γεγονότα, που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση εξελίσσεται στο παρασκήνιο με πρωτοφανείς δικαστικές μεθοδεύσεις, είναι τα ακόλουθα:

Στις 20 Μαρτίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών παραδίδεται η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που καταδικάζει τους Ταλ Ντίλιαν, Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο και Σάρα Χάμου σε 126 χρόνια φυλάκιση, και κατά συγχώνευση σε 8 χρόνια φυλάκιση.

Μαζί με την από 1.920 σελίδες απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου Ν. Ασκιανάκη, παραδίδεται στην Εισαγγελία και ένας μεγάλος όγκος των πρακτικών, από τα οποία προκύπτει ότι πρέπει να ασκηθούν διώξεις για παρεμφερή των καταδικασθέντων, αδικήματα, κατά 9 προσώπων οι οποίοι είναι είτε συνεργάτες του Ντίλιαν και του Λαβράνου, είτε έχουν σχέση με την ΕΥΠ.

Ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι 9 που πρέπει – κατά την απόφαση – να διωχθούν με τις ίδιες κατηγορίες για τις οποίες οι τέσσερις παρακρατικοί συμμορίτες καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλακή; Πρόκειται για συνεργάτες τους – κατ’ ουσίαν αχυρανθρώπους στην Intellexa και την Krikel, κι άλλες χαρακτηριστικές φιγούρες, αλλά με καίριο ρόλο στο σκάνδαλο, όπως ο «χασάπης» με την πιστωτική κάρτα με την οποία πληρώνονταν τα μολυσμένα SMS, ο «φίλος» του που «συνεργαζόταν» με την ΕΥΠ κ.λπ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κύριος Σωτήρης Μπουγιούκος αντί να ασκήσει αμέσως διώξεις, ως όφειλε, κατά των 9 κατονομαζόμενων από την απόφαση προσώπων, και να ζητήσει ενδεχομένως περαιτέρω έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας υπέρ τρίτων από τους συμμορίτες Ντίλιαν, Λαβράνο, Μπίτζιο και Χάμου, δεν το πράττει. Το αποφεύγει, και τι επιλέγει να κάνει έπειτα από 18 ημέρες, στις 7 Απριλίου;

Αποστέλλει τα πρακτικά ΧΩΡΙΣ να του έχει ζητηθεί από κανέναν (δεν υπάρχει πουθενά σχετική εντολή, έγγραφη ή προφορική), στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα.

Ποιος είναι ο κ. Τζαβέλλας; Είναι ο εισαγγελέας ο οποίος υπηρετούσε στην ΕΥΠ την περίοδο (2021) που χρησιμοποιήθηκε το Predator για την παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του αρχηγού της αντιπολίτευσης, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων, πολιτικών, επιχειρηματιών κ.λπ. Και είναι αυτός, που έχει υπογράψει την παρακολούθηση από την ΕΥΠ του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη, τον οποίο παράλληλα παρακολουθούσε το Predator.

Και τι κάνει ο κ. Τζαβέλλας αντί να επιστρέψει ΑΜΕΣΩΣ τα πρακτικά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενό της, διότι δεν άσκησε τις διώξεις ως όφειλε, αλλά ενήργησε κατά τρόπο μη σύννομο;

Αποδέχεται τη δικογραφία, την κρατά στο γραφείο του, και καθώς ο Αρειος Πάγος ήδη υπολειτουργεί λόγω των εορτών, εκτιμάται ότι θα την αναθέσει σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την επιστροφή των δικαστών από τις γιορτές του Πάσχα, ήτοι στις 20 Απριλίου. Εκτιμάται, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο. Μπορεί να την κρατήσει όσο θέλει, και εν συνεχεία να την αναθέσει…

Θα την αναθέσει, λοιπόν, κάποια στιγμή, σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά με ποια εντολή; Να διενεργήσει επιπλέον έρευνα επί των αναφερομένων στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου; Να την εξετάσει και αν δεν προκύπτουν ζητήματα να τη θέσει στο αρχείο – κατ’ αντιστοιχία των όσων έπραξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, προ διετίας; Αγνωστο.

Οπως άγνωστο είναι και το διάστημα που θα κρατήσει τη δικογραφία ο αντεισαγγελέας στον οποίο θα ανατεθεί, πριν την επιστρέψει στον κ. Μπουγιούκο, διότι ο ίδιος, δεν μπορεί να ασκήσει διώξεις. Μόνο ο επικεφαλής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών μπορεί να το πράξει αυτό.

Στο μεταξύ όμως, και εδώ είναι το τεράστιο πολιτικό δικαστικό ζήτημα, παραγράφονται καθημερινά αδικήματα σε σχέση με τις υποκλοπές, δεδομένου ότι τα μολυσμένα SMS είχαν αρχίσει να αποστέλλονται τον Μάρτιο του 2021 (για παράδειγμα, ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας «χτυπήθηκε» από το Predator στις 24 Μαρτίου 2021. Η υπόθεσή του έχει παραγραφεί πλέον, και δεν έχει πια τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη).

Με τη μέθοδο αυτή, της παραγραφής, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας των 5 ετών που ισχύει για την άσκηση διώξεων πλημμεληματικού χαρακτήρα, ουσιαστικά παύει η δίωξη κατά κάποιων από τους 9 που αποδείχθηκε ότι είχαν συμμετοχή στις παρακολουθήσεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Η άσκηση διώξεων κατά των 9 αυτών προσώπων, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη, διότι μετά την καταδίκη των Ντίλιαν – Λαβράνου – Μπίτζιου – Χάμου με 126 χρόνια φυλάκιση, αρκετοί εξ αυτών θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις Αρχές προκειμένου να γλιτώσουν μια ανάλογη καταδίκη. Ετσι, η κωλυσιεργία που σημειώνεται, ουσιαστικά λειτουργεί προστατευτικά για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος ως γνωστόν εκβιάζει εδώ και ημέρες τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους τρεις συνεργούς του, που έχουν καταδικαστεί με τις πολυετείς φυλακίσεις.

Επιπλέον, με την παραγραφή των αδικημάτων, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα συντελεστεί τον Σεπτέμβριο του 2026, η τετράδα των συμμοριτών που καταδικάστηκαν, δεν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τη διαπραχθείσα κατασκοπεία εις βάρος των παρακολουθούμενων μελών της κυβέρνησης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ολα τα συστήματα δουλεύουν εντατικά για να κλείσει η υπόθεση όσο πιο αναίμακτα γίνεται…

Αλλωστε, όπως σημείωνα και χθες εδώ, η κυβέρνηση μπορεί να είναι στριμωγμένη, σίγουρα όμως δεν είναι διαλυμένη. Και όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, παίρνει τα μέτρα της, για να μη βρεθεί πάλι προ καμιάς εκπλήξεως όπως αυτή με την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών…

Ενα πιασάρικο μέτρο

Είναι εμφανές ότι η πίεση που νιώθει το Μέγαρο Μαξίμου από τα συνεχή χτυπήματα (όχι στην… πλάτη) λόγω των σκανδάλων, έπαιξε σοβαρό ρόλο στο να εξαγγείλει χθες, η κυβέρνηση, διά του προέδρου Κυριάκου του Α’, ένα σοβαρό μέτρο, αυτό της απαγόρευσης των social media στα 15χρονα. Σοβαρό, και μακάρι να λειτουργήσει, διότι δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία για να καταλήξει κάνεις στο (και δικό μου) συμπέρασμα ότι τα social media εξελίσσονται στην κατάρα της σύγχρονης εποχής. Και πως είναι αδύνατον επί του παρόντος, να εκτιμηθεί πόσο καταλυτική είναι η επίδραση που έχουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών τα οποία διανύουν την εφηβεία.

Μακάρι λοιπόν να λειτουργήσει, αλλά για να εξαγγελθεί ένα τέτοιο μέτρο, θα έπρεπε να είναι έτοιμος όλος ο μηχανισμός. Οχι θα το φέρουμε το μέτρο μέσα στο καλοκαίρι, και θα ισχύσει από την αρχή του νέου έτους!..

Αυτό εμένα μου λέει ότι προκειμένου να ξεφύγουν από το στρίμωγμα, το Μέγαρο Μαξίμου έδωσε εντολή να ανοίξουν οι υπουργοί συρτάρια, να δουν τι έχουν μέσα, και να βγάλουν ό,τι «πιασάρικο» υπάρχει. Και το συγκεκριμένο, είναι, όπως και να το κάνεις…

Διαβάστε εδώ τις στήλες του ΜικροΠολιτικού και του Στίγματος