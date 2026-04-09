Στην πιο κρίσιμη φάση της εισέρχεται η υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών μιας και, παρά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου που επέβαλε ποινές 126 ετών στους τέσσερις βασικούς κατηγορούμενους, το «σπάσιμο» της δικογραφίας και οι δικονομικοί χειρισμοί οδηγούν την υπόθεση σε μια de facto, καθημερινή παραγραφή.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, μάλιστα, προκύπτουν ορισμένες κρίσιμες παράμετροι που ρίχνουν φως στη στάση των εμπλεκομένων, αλλά και στις νομικές διεξόδους που παραμένουν μέχρι στιγμής αναξιοποίητες. Καταρχάς, το «κλειδί» για τη μετατροπή σε κακούργημα και η απόλυτη σιωπή των στόχων. Ενώ το επίκεντρο της νέας έρευνας είναι η κατασκοπεία, το αδίκημα αυτό διώκεται καταρχήν σε βαθμό πλημμελήματος.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα (κάτι που αυτομάτως θα σταματούσε την απειλή της παραγραφής), απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: αφενός η σχετική βούληση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και, αφετέρου, η ενεργή συνεργασία των ίδιων των στόχων (κορυφαίων υπουργών, στρατιωτικών κ.λπ.).

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, τα παρακολουθούμενα πρόσωπα τηρούν απόλυτη «σιγή ιχθύος», εμποδίζοντας πρακτικά αυτή τη νομική διέξοδο. Αυτό, βέβαια θα αλλάξει για τουλάχιστον μια περίπτωση στοχοποιημένου με το Predator αξιωματούχου που θα απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη μετά το Πάσχα, ως το τέλος του μήνα. Βέβαια, από τις 24 Μαρτίου που καθαρογράφηκε η απόφαση του δικαστηρίου, υπήρχε η δικονομική δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη αυθημερόν, ώστε να μπλοκαριστεί η παραγραφή. Αντ’ αυτού, υπήρξε πλήρης αδράνεια. Είναι ενδεικτικό πως, λόγω αυτής της στασιμότητας, μόλις χθες παραγράφηκαν επιπλέον οκτώ πράξεις που αφορούσαν επιμολύνσεις, μεταξύ άλλων, εν ενεργεία υπουργού.

Προειδοποίηση Ράμμου

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της υπόθεσης έκρουσε (προς τη Δικαιοσύνη) ο πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ και επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Παρεμβαίνοντας για τους χειρισμούς, υπογράμμισε με νόημα πως «αρκετά πλήγματα έχει δεχτεί μέχρι τώρα στο κύρος της η δικαστική εξουσία για να μη χρειάζονται κι άλλα, που θα προκαλούνταν από πιθανές δυσχερώς δικαιολογήσιμες γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις ή αρχειοθετήσεις».

Οι «αδύναμοι κρίκοι»

Αναφορικά με τα εννέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο των νέων διώξεων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκνευρισμός είναι ήδη εμφανής. Υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 συγκεκριμένες περιπτώσεις υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών των εταιρειών Intellexa και Krikel που έχουν θορυβηθεί έντονα μπροστά στην προοπτική να κληθούν άμεσα για κατάθεση ανωμοτί. Ενώ, παράλληλα, στον κατάλογο των ελεγχόμενων βρίσκονται και πρόσωπα που φέρονται συνεργαζόμενοι με την ΕΥΠ, των οποίων η ανησυχία αγγίζει τα όρια του πανικού, αν κρίνω από τα μηνύματα που στέλνουν… Πηγή μου με γνώση των κινήσεων της πλευράς των καταδικασμένων και λοιπών εμπλεκομένων, θεωρεί πως τα πρόσωπα αυτά είναι ο «αδύναμος κρίκος» της υπόθεσης. Μια πιθανή παραγραφή, άρα, διά της δικαστικής κωλυσιεργίας, θα ήταν μια σανίδα σωτηρίας, προκειμένου να μην αναγκαστούν να «ανοίξουν το στόμα τους», όπως διαμηνύουν…

Ασπίδα από την Ενωση Εισαγγελέων

Ασπίδα προστασίας στους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς σήκωσε η Ενωση Εισαγγελέων, ρίχνοντας «καρφιά» προς το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η Ενωση εξέδωσε μια απάντηση στις βολές στελεχών και υπουργών όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης, που τις τελευταίες μέρες έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της απαξίωσης του θεσμού, κατηγορώντας τις εισαγγελείς για πολιτικές σκοπιμότητες και «παιχνίδια». Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς δεν «φυτεύτηκαν» από τις Βρυξέλλες, αλλά «επιλέγονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών της χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα το Σύνταγμα, τον εθνικό και ενωσιακό νόμο». Εκανε επίσης λόγο για ατεκμηρίωτη αμφισβήτηση της αμεροληψίας τους καλώντας όσους κάνουν δημόσια κριτική να επιδεικνύουν «θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση».

Μαζεύοντας το διάγγελμα

Προσπαθεί, διακριτικά μεν ξεκάθαρα δε, το Μαξίμου να «μαζέψει» το ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού – βουλευτή που άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκάλεσε ένα σωρό αντιδράσεις εντός της «γαλάζιας» ΚΟ. Και η λέξη «αντιδράσεις» είναι μάλλον κομψή. Θα μπορούσα να πω ότι προκάλεσε «γαλλικά». Τρέχει ο Παύλος Μαρινάκης από προχθές και ξεκαθαρίζει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί πως δεν τίθεται θέμα ασυμβίβαστου, πως δεν πρόκειται για απόφαση, ούτε για προαναγγελία. Οτι ο Πρωθυπουργός έκανε κοτζάμ «διάγγελμα» για να μοιραστεί μια «σκέψη», παρότι όλοι ακούσαμε να λέει ότι θα ήθελε να εφαρμοστεί από το 2027. Εχει χαθεί η μπάλα στο Μαξίμου και ελπίζουν οι διακοπές του Πάσχα να βοηθήσουν στην ανασύνταξη.