Αντιμέτωποι με σειρά αδικημάτων διαφορετικής βαρύτητας βρίσκονται οι 11 βουλευτές, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ζητεί την άρση της ασυλίας τους «προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόοδος της έρευνας».

Στην 125σέλιδη έκθεση περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των επίμαχων συνομιλιών που καταγράφηκαν, και νομική αξιολόγηση, η οποία συγκροτεί το ποινικό «κάδρο» των αναφερομένων. Η πιο επιβαρυντική περίπτωση είναι της Κατερίνας Παπακώστα η οποία είχε απευθείας συνομιλίες με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά προκειμένου να εξυπηρετηθεί κτηνοτρόφος ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις.

Της καταλογίζεται ότι ο σκοπός και το άμεσο αποτέλεσμα των παρεμβάσεών της «δεν ήταν απλώς η εκταμίευση μιας μεμονωμένες ετήσιας ενίσχυσης, αλλά η πλήρης, δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού (…) ώστε να αποφευχθεί ο οριστικός αποκλεισμός του από το σύστημα», προκαλώντας ζημία συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Παπακώστα ελέγχεται για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (κακούργημα, καθώς η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ), καθώς και ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος (ηθική αυτουργία σε απιστία κατ’ εξακολούθηση) ελέγχεται και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος δεν έχει καταγραφεί σε απευθείας συνομιλίες. Συνεργάτες τού τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού είναι εκείνοι οι οποίοι σε επικοινωνίες τους με τον Μελά εμφανίζονται να επικαλούνται το ενδιαφέρον του Καραμανλή για να προχωρήσει η επιδότηση 37 παραγωγών από τις Σέρρες για βιολογικά σχήματα με στόχο να κριθούν «επιλέξιμοι» και να λάβουν συνολικά 224.686,58 ευρώ.

Αντιμέτωποι με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη, είναι οι υπόλοιποι εννέα βουλευτές: Κώστας Τσιάρας, Κώστας Σκρέκας, Νότης Μηταράκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Λάκης Βασιλειάδης, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στην περίπτωση Τσιάρα, άγνωστο πρόσωπο φέρεται να τηλεφωνεί σε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το πολιτικό γραφείο του πρώην υπουργού για παραγωγό από την Καρδίτσα που ενώ είχε στο χωράφι του ράμπες-γεφυράκια μέσα σε κανάλι, είχε δηλωθεί ως οικολογική εστίαση για να «πρασινίσει», ώστε να λάβει επιδοτήσεις. Ο Σκρέκας καταγράφεται σε συνομιλία να ζητά από τον Μελά να πληρωθεί παραγωγός ο οποίος εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος, λόγω αναδρομικής τροποποίησης δεδομένων, έτσι «ξεκλειδώθηκε» το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους «κωδικούς λάθους» με αποτέλεσμα να λάβει ενισχύσεις ύψους 87.780,55 ευρώ.

Το sms του παραγωγού

Οσον αφορά τον Κεφαλογιάννη, δεν καταγράφεται δική του συνομιλία αλλά στενού συνεργάτη του με τον Μελά για τέσσερις παραγωγούς προκειμένου να διασωθούν από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων (38.236,51 ευρώ), ενώ στην περίπτωση Βαρτζόπουλου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εστιάζει σε ένα sms για αίτημα παραγωγού με την επισήμανση πως «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στη διάθεσή σας», κάτι που για τους εισαγγελείς υποκρύπτει πρόθεση για εξωθεσμική τακτοποίηση παράτυπου φακέλου. Ο Μηταράκης δεν εμφανίζεται σε κάποια συνομιλία, αλλά φαίνεται πως απέστειλε email προς συνεργάτη του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τη μελέτη δασολόγου-γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε πλημμελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου με αποτέλεσμα την είσπραξη μικρότερης επιδότησης.

Αντιθέτως, ο Μπουκώρος επικοινωνεί απευθείας με τον Μελά για παραγωγό ο οποίος ανέμενε επιδότηση 25.000 ευρώ και «δεν πήρε ούτε ένα ευρώ», ο Βασιλειάδης στέλνει sms στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που του λέει «…για έλεγχο σε ζώα να πάει πίσω», ο Σενετάκης «άσκησε έντονη πίεση και φορτικότητα» στον Μελά «προκειμένου να διασωθεί παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει επιδότηση που δεν εδικαιούτο», ο δε Λεονταρίδης προέβη σε «επανειλημμένες, επίμονες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις» επιδιώκοντας «την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα διευθέτηση της υπόθεσης παραγωγού».

Οι διάλογοι που εμπλέκουν υπουργούς και βουλευτές

«Δεν υπάρχει πρόβληµα»

Συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, συνομιλεί στις 11.9.2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά:

Συνεργάτης: Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται ο… που είναι τριάντα εφτά άτομα, με έναν εε… με τα βιολογικά.

Μελάς: Αφορά τον Μ…

Συνεργάτης: Συμφωνώ. Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το, για να το φτιάξουμε;

Μελάς: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη… Λοιπόν και είπε ο υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει.

Σε επόμενη συνομιλία τους καταγράφεται:

Συνεργάτης: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Μελάς: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.

Συνεργάτης: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;

Μελάς: Δεν υπάρχει.

Συνεργάτης: Μου είπε ο Ν. εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε.

***

«Πρέπει να το φτιάξουµε…»

Η Κατερίνα Παπακώστα είχε απευθείας συνομιλίες με τον Μελά τον Αύγουστο του 2021:

Μελάς: Ποιος είναι;

Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων. Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ.Μπ. σε συνεννόηση με τον Ζ. (σ.σ.: κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί.

Μελάς: Το γνωρίζω.

Παπακώστα: Αρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε, δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;

Μελάς: Δεν χρειάζεται.

Σε νεότερη επικοινωνία τους η Παπακώστα επιμένει:

Παπακώστα: Ο Μ. δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.

Ο Μελάς ενημερώνεται αρμοδίως και καλεί την Παπακώστα:

Μελάς: (…) Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε.

Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Μελάς: Θα το δω και εγώ.

Παπακώστα: Ναι, οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

***

«Φορετά» και «χεράτα»

Ο παραιτηθείς γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας επικοινωνεί στις 24.9.2021 με τον Μελά:

Μελάς: Ε, πρώτος σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Σκρέκας: Ωωχ μ’ αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Μελάς: Ντάξει; Τίποτα, θα γίνει ντάξει.

Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Μελάς: Ναι. Ναι.

Σκρέκας: Σίγου… του το λέω έτσι; Δε ξε γιατί δε ξε.

Μελάς: Για τον Β. δε λέμε;

Σκρέκας: Για τον Β. ναι, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει;

Μέλας: Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο…

Σκρέκας: Ωραία, ωραία.

Μελάς: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά

Σκρέκας: Χεράτα κατάλαβα.

***

Hρακλειώτικη πατέντα

Ο συνεργάτης του Κεφαλογιάννη επικοινωνεί με τον Μελά στις 2.10.2021:

Συνεργάτης: Είναι οι μοναδικοί τέσσερις παραγωγοί στο Ρέθυμνο που ανήκουν σε αυτή την περίπτωση, διότι το «κόλπο» είναι ηρακλειώτικη πατέντα.

(…)

Συνεργάτης: Αυτός έχει βάλει σ’ αυτούς τους τέσσερις… Ο οποίος είναι ένας… ο αδερφός της γυναίκας του και τον κυνηγάει ο πεθερός του να τον φάει λάχανο… ο άλλος είναι μπράβος στην Αθήνα… και τον κυνηγάει και αυτός… ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν… μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε.

(…)

Μελάς: Στείλ’ τα μου να τα δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι;

***

Παρέκκλιση

Το τηλεφώνημα του Χρήστου Μπουκώρου στον Μελά στις 3.12.2021:

Μπουκώρος: Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε… έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;

Μελάς: Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Ακουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί.

***

Η πληρωµή

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για την οποία ενεργοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών όπως και για τον τότε υπουργό Σπήλιο Λιβανό, συνομιλεί απευθείας με τον Μελά:

Αραμπατζή: Εχω δύο θέματα.

Μελάς: Ελα.

Αραμπατζή: Το ένα είναι, μάλλον έχω πολλά θέματα, πάμε σ’ αυτά τα επείγοντα. Το ένα έχει να κάνει με εκείνον τον καημένο.

Μελάς: Που είχαμε πει ότι θα…

Αραμπατζή: Ναι. Πότε θα τον πληρώσεις, σε παρακαλώ;

Μελάς: Εεε, δεκαπέντε νομίζω ότι θα έχει βγει τέλη Σεπτέμβρη θα βγει. Τέλη Σεπτέμβρη.