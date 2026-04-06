Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού εισέρχεται σε μια νέα εποχή με την ευρεία εγκατάσταση του προηγμένου συστήματος anti-drone «Κένταυρος». Το σύστημα αυτό, προϊόν ελληνικής σχεδίασης και παραγωγής από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος για την προστασία των κύριων μονάδων κρούσης του στόλου απέναντι στις σύγχρονες ασύμμετρες απειλές.

Μετά την επιτυχημένη επιχειρησιακή δοκιμή του συστήματος στις φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ 200HN κατά τη διάρκεια διεθνών αποστολών στην Ερυθρά Θάλασσα (επιχείρηση «Ασπίδες»), η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού αποφάσισε τη σταδιακή τοποθέτησή του σε όλες τις κύριες μονάδες επιφανείας. Στην παρούσα φάση το σύστημα Κένταυρος έχει τοποθετηθεί στις φρεγάτες ΜΕΚΟ «Υδρα» και «Ψαρά» και στην παλαιότερη φρεγάτα «Ελλη». Η διαφορά της τοποθέτησης στις φρεγάτες ΜΕΚΟ με εκείνη στη φρεγάτα «Ελλη» έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις δύο πρώτες το σύστημα είναι προσθαφαιρούμενο, καθώς στόχος στην πρώτη φάση ήταν να τοποθετείται σε κάθε φρεγάτα που αναλάμβανε αποστολή σε επικίνδυνες περιοχές. Στην «Ελλη» η τοποθέτηση είναι μόνιμη με καλωδιώσεις και είχε περισσότερο πιλοτικό ύφος ώστε να διαπιστωθεί το πώς θα κουμπώσει το σύστημα με τις παλαιότερες φρεγάτες του στόλου, καθώς παρά την ηλικία τους οι φρεγάτες αυτές παραμένουν ο κορμός του στόλου και η προσθήκη του «Κένταυρου» τους προσφέρει μια απαραίτητη «ψηφιακή ασπίδα».

Η πρώτη γραμμή άμυνας και οι Belh@rra

Ωστόσο, ως η πρώτη γραμμή άμυνας, οι φρεγάτες κλάσης «Υδρα» εξοπλίζονται κατά προτεραιότητα για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη χρήση drones και περιπλανώμενων πυρομαχικών, οπότε σταδιακά θα τοποθετηθεί και στις άλλες δύο φρεγάτες του συγκεκριμένου τύπου, καθώς στην παρούσα φάση οι συγκεκριμένες φρεγάτες είναι η εμπροσθοφυλακή.

Για τις νέες φρεγάτες FDI (Belh@rra) ο σχεδιασμός προβλέπει την πλήρη διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα υπερσύγχρονα ραντάρ και τα συστήματα διαχείρισης μάχης των νέων γαλλικών φρεγατών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο δίχτυ ασφαλείας, και όπως έδειξε και η αποστολή στην Κύπρο, όπου οι απειλές προήλθαν κυρίως από drones, θέτει και τις νέες φρεγάτες του στόλου σε υψηλή προτεραιότητα για την τοποθέτηση σε αυτές του συστήματος αντι-drone «Κένταυρος».

Επισημαίνεται ότι ο «Κένταυρος» δεν είναι απλώς ένα σύστημα παρεμβολής. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που προσφέρει:

Παθητικό Εντοπισμό. Ανιχνεύει την παρουσία drones χωρίς να εκπέμπει σήματα που θα μπορούσαν να προδώσουν τη θέση του πλοίου.

Soft-Kill Καταστολή. Χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνικές ηλεκτρονικού πολέμου (jamming) για να διακόψει τη σύνδεση του drone με τον χειριστή του ή το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS), αναγκάζοντάς το σε πτώση ή επιστροφή στη βάση του.

Προσαρμοστικότητα. Το λογισμικό του μπορεί να αναβαθμίζεται διαρκώς για να αντιμετωπίζει νέα μοντέλα drones και διαφορετικές συχνότητες εκπομπής.

Καινοτομία made in Greece

Η υιοθέτηση του «Κένταυρου» σηματοδοτεί μια στροφή προς την εγχώρια αμυντική καινοτομία. Το ΠΝ αποκτά ένα σύστημα «κομμένο και ραμμένο» στις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές. Παράλληλα, το χαμηλό κόστος χρήσης του συστήματος σε σχέση με τη χρήση ακριβών αντιαεροπορικών πυραύλων για την κατάρριψη φθηνών drones εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου.