Με μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού επιχειρείται και εφέτος να «μπαλωθούν» τα κενά στις δημόσιες δομές υγείας της νησιωτικής χώρας εν όψει της τουριστικής περιόδου, όταν οι ανάγκες για ιατροφαρμακευτική φροντίδα πολλαπλασιάζονται. Οι τεχνοκράτες, ωστόσο, στην οδό Αριστοτέλους εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας θα καταγράψουν το προσεχές καλοκαίρι την καλύτερη επίδοσή τους ως προς τη στελέχωσή τους, μετά και την τελευταία τόνωση των οικονομικών κινήτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιά και Αιγαίου απηύθυνε χθες κάλεσμα προς τους γιατρούς του ΕΣΥ όλης της επικράτειας οι οποίοι δύνανται να μετακινηθούν, για περαιτέρω ενίσχυση των νησιωτικών υγειονομικών μονάδων αρμοδιότητάς της. Μάλιστα, εστίασε στο «ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο κινήτρων», το οποίο ορίζει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ, ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας και πλήρη κάλυψη εξόδων μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής).

Παράλληλα όμως προβλέπεται και η πλήρης κάλυψη των εξόδων διαμονής, σε μια προσπάθεια να ανατραπεί το αναιμικό ενδιαφέρον των προηγούμενων ετών εξαιτίας των υψηλών ενοικίων που απέτρεπαν τους γιατρούς να δηλώσουν συμμετοχή. Μάλιστα και υπό τα δεδομένα αυτά, αρκετοί δήμοι προσφέρουν επιπλέον μπόνους, όπως μηνιαία επιδόματα που ξεκινούν από 200 ευρώ και φτάνουν τα 1.000, δωρεάν καταλύματα πλήρως εξοπλισμένα και σίτιση.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά συνολικά 30 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε Τήνο, Καρλόβασι, Μύκονο, Ιο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, Ανδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηράκλεια, Φούρνους και Σπέτσες.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ενεργοποιήθηκε και η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση μέσω δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου. Με στόχο τη στήριξη των πιο απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών παρέχονται επιπλέον 1.500 ευρώ μηνιαίως, πέραν των τακτικών αποδοχών. Η ενίσχυση αφορά γιατρούς που υπηρετούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες και δυσπρόσιτες περιοχές.