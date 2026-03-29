Αγώνα δρόμου κάνουν όλοι οι αρμόδιοι ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε λόγω των τεράστιων ελλείψεων στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην ξεκινήσει η διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά να εκτυλιχθούν σκηνές χάους, με τους συγγενείς των θυμάτων και τους δικηγόρους να καταγγέλλουν ότι υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο στοιχειώδης όρος για μια δίκαιη δίκη.

Η δικαστική αίθουσα που διαμορφώθηκε ειδικά για την ιστορική αυτή δίκη, τελικά δεν κατάφερε να «στεγάσει» τις ελπίδες των συγγενών των θυμάτων για απόδοση δικαιοσύνης, την προσδοκία των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη, την απαίτηση των δικηγόρων για αξιοπρεπή άσκηση του λειτουργήματός τους και την προσδοκία των δικαστών για τη διεξαγωγή μιας δίκης υπό δικονομική τάξη με ασφαλείς όρους.

Και παρά το γεγονός ότι σε μια δίκη η αίθουσα συνήθως είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο ασχολείται κάποιος από τους παράγοντες, στην εμβληματική δίκη των Τεμπών, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως «η δίκη του αιώνα», κατόρθωσαν οι υπεύθυνοι να μετατρέψουν την αίθουσα στον… βασικό πρωταγωνιστή τής τόσο σημαντικής αυτής ημέρας που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας.

Εδώ που φτάσαμε έπειτα από όσα πρωτοφανή σημειώθηκαν στην αίθουσα όπου συνεδρίασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς μπορεί να αρθεί το αδιέξοδο, ώστε να προχωρήσει γρήγορα η δίκη με νηφαλιότητα και να αποφευχθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής των πλημμελημάτων.

Γιατί εκτός των οργανωτικών προβλημάτων που ανέκυψαν το «φάντασμα» της παραγραφής πλανάται ήδη πάνω από αυτή τη δίκη για τα πλημμελήματα, που αφορούν τις ανθρωποκτονίες από αμέλεια και τις σωματικές βλάβες, δηλαδή τους θανάτους των 57 επιβατών, στην πλειονότητά τους νέων ανθρώπων, και τον τραυματισμό τόσων άλλων που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση. Οι πράξεις αυτές με χρόνο τέλεσης την 28η Φεβρουαρίου 2023 παραγράφονται στο τέλος της οκταετίας, δηλαδή το 2031. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όμως, θα πρέπει η υπόθεση να έχει κριθεί αμετάκλητα μέχρι και τον Αρειο Πάγο. Ωστόσο, με βάση το ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί τρία χρόνια και η δίκη δεν έχει ακόμα ξεκινήσει επί της ουσίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των παραγόντων αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν, καθίσταται άμεσος ο κίνδυνος της παραγραφής. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η ενδεχόμενη παραγραφή ισοδυναμεί με ατιμωρησία.

Παρέμβαση Αρειου Πάγου

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στην παρέμβασή του ο Αρειος Πάγος μετά τις σκηνές χάους που διαδραματίστηκαν την πρώτη μέρα της δίκης… στέκεται και σε αυτό το «αγκάθι» για τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και για την ίδια τη Δικαιοσύνη που καλείται να τιμωρήσει όσους οι λειτουργοί της κρίνουν ενόχους για την τραγωδία των Τεμπών. Υπό αυτό το πρίσμα το Ανώτατο Δικαστήριο στην τοποθέτησή του, διά του εκπροσώπου Τύπου, αντιπροέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση λέγοντας: «Πρέπει να καταστεί κατανοητό ότι η απαίτηση της κοινωνίας είναι η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να καταλήξει στην απόδοση ευθυνών σε εκείνους που τους ανήκουν. Σε αυτή τη δίκη θα εξεταστούν όλα από την αρχή και η κατάληξη θα είναι η δικαστική ετυμηγορία και μόνον αυτή. Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί κανένας να το ανακόψει, επώνυμος και ανώνυμος. Δεν πρέπει να λησμονούν, ιδίως οι έχοντες τη γνώση της δικογραφίας, ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται και πλημμεληματικές κατηγορίες, των οποίων ο χρόνος τέλεσης είναι και πριν από τις 28-2-2023 και άρα ο κίνδυνος παραγραφής είναι ορατός ενόψει της αναμενόμενης χρονικής διάρκειας της δίκης».

«Σχεδιασμός αποκλεισμού»

Πώς λοιπόν θα βρεθεί λύση στο αδιέξοδο; Ποια η θέση και η στάση των δικηγόρων που στη διάρκεια της πρώτης μέρας της διαδικασίας έβαλαν στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο στοχευμένης αποχής; Θα καταφέρουν όσοι έχουν την ευθύνη να τα οργανώσουν όλα διαφορετικά για να μην επαναληφθούν οι ίδιες σκηνές και να μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα δοθούν στη δεύτερη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Και την Τετάρτη το πρωί θα φανεί στην πράξη αν οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια αποδειχθούν αρκετές για να ξεκινήσει επιτέλους ομαλά η τόσο σημαντική αυτή δίκη με τη συνδρομή όλων των παραγόντων επιτελώντας τον θεσμικό τους ρόλο. Το διακύβευμα της δίκης ήταν και παραμένει ένα και μοναδικό: τιμωρία των ενόχων και δικαίωση των θυμάτων, που θα έρθει μόνο μέσω της Δικαιοσύνης διά των λειτουργών της, τους οποίους, όπως αναφέρει ο Αρειος Πάγος στην ανακοίνωσή του, «έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε όλοι σε ένα κράτος δικαίου, όπως και τους συλλειτουργούς της – δικηγόρους, η θετική συμβολή των οποίων σε όλες τις δίκες είναι αποφασιστικής σημασίας».