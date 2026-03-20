Ονειρο ήταν και πάει για τον Παναθηναϊκό. Η ποιότητα της Μπέτις καθήλωσε τους Πράσινους στη Σεβίλλη, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι ήταν πολύ ανώτερη στο γήπεδο και με το τελικό 4-0 σταμάτησε την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ που πλέον στρέφει την προσοχή της στα play offs του πρωταθλήματος.

Τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό δεν κύλησαν καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πράσινοι μπήκαν στο γήπεδο και μόλις στο 4′ είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ όταν ο Ρενάτο Σάντσες με κάθετη πάσα βρήκε τον Πελίστρι απέναντι στον Πάου Λόπεθ, αλλά το διαγώνιο σουτ του Ουρουγουανού δεν κατάφερε να βρει στόχο. Τέσσερα λεπτά μετά, στο 8′, η Μπέτις κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ένα μάλλον… κρύο γκολ.

Ο Κούτσο Ερνάντες με μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν, οι αμυντικοί… πάγωσαν, με τον Ρουιμπάλ να ακολουθεί τη φάση και να είναι ολομόναχος στη μικρή περιοχή απ’ όπου με ένα απλό πλασέ έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και να δημιουργήσει φάσεις και στο φινάλε του πρώτου μέρους ήρθε ένα καταπληκτικό, όσο και αμφισβητούμενο, γκολ του Αμραμπατ για το 2-0 της Μπέτις.

Σε μια φάση όπου οι παίκτες του Μπενίτεθ ζήτησαν φάουλ στον Καλάμπρια και οφσάιντ του Εζαλζουλί, διαιτητής, βοηθός και VAR δεν έδειξαν τίποτα, με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Αμραμπατ και αυτός με ένα απίθανο σουτ – φέρει ευθύνη και ο Λαφόν – να κάνει το 2-0.

Δύο γκολ που φαίνεται πως… έκοψαν τα πόδια των παικτών του Μπενίτεθ, οι οποίοι στο δεύτερο μέρος παρέδωσαν πνεύμα και διαλύθηκαν από τους Ανδαλουσιανούς. Στο 53′ ο Ρουιμπάλ βρήκε τον Κούτσο Ερνάντες και αυτός απέναντι στον Λαφόν πλάσαρε για το 3-0, ενώ η Μπέτις άρχισε να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της με το 4-0 του Αντονι στο 66ο λεπτό της συνάντησης, σκορ το οποίο ήταν και το τελικό της αναμέτρησης.

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκεθ, Αντονι Φορνάλς (74′ Αλτιμίρα), Αμραμπατ (62′ Ρόκα), Εζαλζουλί, Ρουιμπάλ (62′ Φιντάλγκο), Κούτσο Ερνάντεθ (73′ Αβιλα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Ινγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Μπακασέτας (54′ Τσέριν), Ρενάτο Σάντσες (54′ Τσιριβέγια), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (71′ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Τεττέη (71′ Σφιντέρσκι).