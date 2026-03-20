Το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος βρίσκει τον Αρη να υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Μία ακόμη φορά που ο χαρακτήρας του «οριακού»… ξεχειλίζει. Μία ακόμη φορά που τα κίνητρα είναι κάμποσα για τους Θεσσαλονικείς. Μόνο που αυτή τη φορά οι μαθηματικές πράξεις γίνονται πιο σύνθετες.

Ο Αρης είναι με το 1,5 πόδι στο 5-8 από το οποίο μένει εκτός μόνο με έναν τρόπο. Αυτός είναι να ηττηθεί από τον ΟΦΗ, ο Ατρόμητος να κερδίσει στη Λιβαδειά και ο Βόλος τον ΠΑΟΚ. Ενα πολύ μακρινό σενάριο, για αυτό και υπάρχει άλλο μεγαλύτερο κίνητρο για τους Κιτρινόμαυρους. Να πάρουν τους τρεις βαθμούς, για να κερδίσουν… δύο!

Εάν ο Αρης έμπαινε τώρα στα πλέι οφ με 30 βαθμούς, ουσιαστικά θα είχε 15 με τη διαίρεση των βαθμών. Εάν όμως φτάσει τους 33, τότε θα μπει στο 5-8 με 17.

Δηλαδή θα κερδίσει δύο βαθμούς και ανάλογα με το αποτέλεσμα του Λεβαδειακού θα δει τη διαφορά που θα έχει από τους Βοιωτούς με φόντο την 5η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που ενδεχομένως δώσει αυτή.

Ο νέος ρόλος του Γκαρέ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μεταφέρει σήμερα την προετοιμασία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τις τελικές δοκιμές. Ηδη από χθες, βέβαια, ο έλληνας τεχνικός φανέρωσε κάποιες πρώτες σκέψεις του και τις παρεμβάσεις που εξετάζει στην επίθεση με σκοπό να κάνει την ομάδα αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο.

Ο 52χρονος τεχνικός δεν φαίνεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει το σχήμα με δύο φορ. Η αλλαγή που φαίνεται να εξετάζει σοβαρά είναι να ξεκινήσει τον Κουαμέ αντί του Αλφαρέλα κοντά στον Μορόν.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γκαρέ θα… φύγει από τον ρόλο του επιτελικού «10αριού» και θα μετατοπιστεί στα «φτερά», όπου είναι και η φυσική του θέση, μαζί με τον Τάσο Δώνη που αναμένεται να επανέλθει στο αρχικό σχήμα. Οι δεδομένες αλλαγές θα γίνουν στα μετόπισθεν και συγκεκριμένα στα άκρα της άμυνας. Φαντιγκά και Φρίντεκ επανέρχονται για να καλύψουν τα κενά των τιμωρημένων Τεχέρο και Μεντίλ. Φαμπιάνο και Ρόουζ θα παραμείνουν σταθερά στα στόπερ, όπως και ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια.