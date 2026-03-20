Η ΠΑΕ Αρης εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί της Παρασκευής. Αφορμή για αυτήν στάθηκαν οι δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη, κάνοντας λόγο για εμπλοκή πρώην υπαλήλλων της ομάδας στην υπόθεση της Καλαμαριάς που οδήγησε στον τραγικό θάνατο του 20χρονου.

Η ΠΑΕ χαρακτηρίζει τις εν λόγω δηλώσεις εμπρηστικές, τονίζει ότι προάγουν τη βία και ότι δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

«Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη.

Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη.

Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος.

Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Το ίδιο ισχύει και για όσα ΜΜΕ αναπαράγουν τις συκοφαντικές δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Τέλος, έχοντας βιώσει την απώλεια του Άλκη (που βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα), η σιωπή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Κλεομένη».