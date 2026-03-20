Περίπου 30.000 οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν την «Αγια-Σοφιά» παρά το ψύχος για ένα πάρτι-πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League, αλλά από το γήπεδο έφυγαν μάλλον ξενερωμένοι. Η Ενωση πήρε την πρόκριση χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς, έπαιξε όμως με τη φωτιά καθώς ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της που σίγουρα περίμεναν κάτι διαφορετικό.

Αυτό δηλαδή για το οποίο είχε μιλήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, όταν τόνισε πως οι παίκτες του θα μπουν στο γήπεδο σαν να είναι το ζευγάρι στο 0-0 ή στο 1-0 υπέρ της Τσέλιε. Κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε αφού οι Κιτρινόμαυροι έδειχναν περισσότερο να κάνουν αγγαρεία.

Εστω κι έτσι η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρόκρισή της σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης 28 χρόνια μετά την τελευταία φορά, ενώ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται σε προημιτελικά και των τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ / Europa League, Κύπελλο Κυπελλούχων και Conference League).

Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι η Ενωση παρατάχθηκε με μία και μοναδική αλλαγή, τον Κουτέσα που ξεκίνησε αντί του Βάργκα, κάτι που έφερε τον Κοϊτά δίπλα στον Γιόβιτς ως δεύτερο φορ. Από την άλλη, η Τσέλιε με τον Βίτορ Καμπέλος πλέον στον πάγκο της, παρουσιάστηκε βελτιωμένη, αλλά άντεξε μόνο για ένα ημίχρονο όταν και πέτυχε και τα δύο της γκολ δημιουργώντας πολλά προβλήματα.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ άσχημα στο ματς, δείχνοντας να έχει επαναπαυτεί με το μεγάλο σκορ υπέρ της από το πρώτο ματς. Η Τσέλιε έκανε παιχνίδι από το ξεκίνημα και παρότι δεν δημιούργησε κάποια ευκαιρία, άνοιξε το σκορ στο 13′.

Ο Ιοσίφοβ έκανε παράλληλη κίνηση με την περιοχή και έπιασε ένα σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στον Μουκουντί και να καταλήγει στα δίχτυα του Στρακόσα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό το γκολ δεν ξύπνησε την ΑΕΚ, η οποία είχε μεν μία καλή ευκαιρία στο 19′, αλλά τίποτα περισσότερο. Η ευκαιρία προήλθε από κόντρα που έβαλε μέσα στην περιοχή ο Γκατσίνοβιτς, με την μπάλα να στρώνεται στον Κουτέσα που νικήθηκε από τον Σλούγκα.

Τρία λεπτά μετά μάλιστα η Τσέλιε έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, αλλά η εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ σταμάτησε στο δοκάρι του Στρακόσα. Το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο για την ΑΕΚ που δεν είχε ούτε έναν διακριθέντα και ήταν φανερό πως έπαιζε με τη φωτιά. Κι έτσι, στο 42′ δέχθηκε και δεύτερο γκολ όταν ο Νιέτο έκανε βόλτα στην περιοχή της Ενωσης, απέφυγε τον Ρότα και έκανε το γύρισμα για τον Βάνκας που σε κενό τέρμα έγραψε το 0-2. Κάτι που προκάλεσε τις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών του Δικεφάλου με το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος από τον Σότσα.

Ο Νίκολιτς δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά η ΑΕΚ έδειχνε μεγαλύτερη διάθεση και λίγο έλειψε να σκοράρει στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα όταν το σουτ του Κοϊτά από θέση βολής κόντραρε στα σώματα.

Ακολούθησαν ακόμη δύο τελικές με Γκατσίνοβιτς και Μαρίν ενώ στη συνέχεια πέρασαν Ελίασον και Μάνταλος στο γήπεδο. Ηταν και οι μοναδικές αλλαγές της Ενωσης σε όλο το παιχνίδι, αφού ο Νίκολιτς δεν θέλησε να φέρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή από τον πάγκο. Η ΑΕΚ είχε μεν τον έλεγχο, αλλά δεν απειλούσε ενώ την ίδια ώρα και η Τσέλιε από την πλευρά της δεν έδειχνε ικανή για κάτι περισσότερο.

Ο χρόνος κυλούσε χωρίς φάση, με τις δύο ομάδες να δείχνουν να συμβιβάζονται με το ότι η Τσέλιε θα πάρει τη νίκη και η ΑΕΚ την πρόκριση. Για να δούμε ξανά ευκαιρία έπρεπε να φτάσουμε στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου όταν ο Γιόβιτς βρέθηκε τετ α τετ, αλλά άργησε και νικήθηκε από αμυντικό που απλώθηκε στα πόδια του και έδιωξε. Ετσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 0-2, με τον κόσμο αρχικά να αποδοκιμάζει ξανά και στη συνέχεια να ζητά το ευρωπαϊκό από τους παίκτες της Ενωσης.

«Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί. Αυτή η ατμόσφαιρα είναι και ο λόγος που κάνει την ομάδα μας να έχει νεύρα και εκνευρισμό», είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς που παραδέχθηκε πως η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αλλά ζήτησε υπομονή και στήριξη.

Σε μία εμφάνιση πάντως που έδειξε πως η ΑΕΚ ήταν πνευματικά απροετοίμαστη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με κακή νοοτροπία και κατάφερε να αγχώσει τους οπαδούς της ύστερα από μία νίκη με 4-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (52′ Μάνταλος), Κουτέσα (52′ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Νιέτο (46′ Χρκα), Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Βουκλίσεβιτς, Σέσλαρ (62′ Κβέσιτς), Ντάνιελ, Τσάλουσιτς (77′ Κάρνιτσνικ), Βάντσας, Ιοσίφοφ (46′ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66′ Κούτσις).