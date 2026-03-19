Δεν κάνει δεύτερες σκέψεις ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της αποψινής ρεβάνς της ΑΕΚ με αντίπαλο την Τσέλιε για το Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 4-0 στη Σλοβενία ναι μεν φαίνεται πως δίνει την πρόκριση στην ομάδα του, ωστόσο ο σέρβος προπονητής σχεδιάζει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Είπε μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς:

«Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και στους φιλάθλους μας. Θα παίξουμε σαν να είναι 0-0 ή να έχουμε χάσει 1-0 για να πιέσουμε. Αυτό είπα στους παίκτες. Ελπίζουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ελπίζω το γήπεδο να είναι γεμάτο, όταν φτιάχνουν ωραία ατμόσφαιρα μας σπρώχνουν στη νίκη. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, όταν κάνεις υπολογισμούς για κίτρινες κάρτες παικτών, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα, δεν με ενδιαφέρουν οι κίτρινες. Με ενδιαφέρει το επόμενο ματς. Να πάρουμε την πρόκριση, μετά να πάμε με την Κηφισιά και μετά στο επόμενο ματς. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να κερδίσουμε».

Οταν ρωτήθηκε αν θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ή να πάει στον τελικό του Conference League, είπε το εξής ο Νίκολιτς: «Φυσικά και έχουμε όνειρα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ονείρων. Ξέρω ότι μια ευρωπαϊκή επιτυχία σημαίνει πολλά για τους φιλάθλους και για μένα.

Επικεντρωνόμαστε στον επαναληπτικό με την Τσέλιε. Το πώς θα τελειώσουμε τη λίγκα θα κρίνει τι θα αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Θα έχει αντίκτυπο για σοβαρή επιτυχία του χρόνου. Αυτή είναι η δική μου διπλωματική απάντηση».

Οσον αφορά στο δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς, τόνισε: «Ναι, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο. Ουδείς εκ των δύο ήταν στην ομάδα το καλοκαίρι. Πρώτα ήρθε ο Λούκα και μετά ο Μπαρναμπάς. Πολύ εξαπλάγησαν που φέραμε αυτόν τον παίκτη στα 31.

Εχει πετύχει πάνω από 150 γκολ με την εθνική και την πρώην ομάδα του. Είναι ποιοτικοί παίκτες, έχουν εξαιρετική ανθρώπινη σχέση και το απολαμβάνουν. Πρέπει να τους απολαύσουν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτούς τους δύο μαζί».

Και για τη διάταξη που έχει χρησιμοποιήσει με δύο φορ που έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της και αν αυτό αναγκάζει τον Γιόβιτς να γυρίζει πιο πίσω ή θα το κάνει ο Βάργκα, απάντησε ο προπονητής της ΑΕΚ: «Ημασταν μια από τις καλύτερες ομάδες στις στατικές φάσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός μας πέρασε σε αυτό τον τομέα.

Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, είχαμε κάποια ατυχία στο δεύτερο γκολ του Ατρομήτου. Στο τέλος είχαμε και δύο δοκάρια. Είναι και θέμα ατυχίας, αλλά και συγκέντρωσης».