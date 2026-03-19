Η ΑΕΚ υποδέχεται στην «Allwy Arena» την Τσέλιε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) για τη φάση των «16» του Conference League , με στόχο να πάρει άλλη μια νίκη απέναντι στους Σλοβένους και να προκριθεί πανηγυρικά στους «8» του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά την επιβλητική νίκη τους με 4-0 εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, απέκτησαν τέραστιο προβάδισμα πρόκρισης έναντι του αντιπάλου τους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα επεσήμανε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η πρόκριση δεν έχει κατακτηθεί ακόμη. «Αύριο έχουμε μια ακόμα σημαντική ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Δεν είναι φιλικό. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν έχουμε προκριθεί ακόμα. Δεν είναι φαντασία. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας.»

Στην απέναντι πλευρά ο νεαποκτηθέντας προπονητής της Τσέλιε, Βίτορ Κάμπελος, ο οποίος αντικατέστησε τον Ίβαν Μαέφσκι, έπλεξε το εγκώμιο της ΑΕΚ. «Αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ και πόσο καλά παίζει, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορούμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα.»

Ο Σέρβος τεχνικός στον επικείμενο αγώνα με τους Σλοβένους θα έχει όλο το έμψυχο δυμαμικό της ομάδας στη διάθεση του.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 3.