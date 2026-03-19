Σας είχα προαναγγείλει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλος του Μαξίμου Γρηγόρης Βάρρας έχει στα χέρια του σειρά εγγράφων που δείχνουν ότι είχε ενημερώσει τον Μάκη Βορίδη για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες τον φέρουν έτοιμο να προσκομίσει αυτά τα έγγραφα στην εν εξελίξει δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα καταθέσει, κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη. Η στήλη είχε την ευκαιρία να δει κάποια από αυτά τα υπομνήματα που έστελνε στον Βορίδη μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2020 για τις απάτες, τα οποία έχουν πρωτοκολληθεί, αλλά σταλεί και στο προσωπικό e-mail του υπουργού. Μεταξύ άλλων, υπάρχει σημείωμα του Ιουλίου του 2020 που έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το υπουργείο και κατατέθηκε αργότερα και στη Βουλή, στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς η απάτη με την «αύξηση του ζωικού κεφαλαίου» (το έγγραφο επιβεβαιώνει και ρεπορτάζ του in.gr). Υπάρχει, επίσης, μια επιστολή με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου του 2020 με αποδέκτη τον Βορίδη με θέμα την καταβολή προκαταβολών, όπου ο Βάρρας μεταξύ άλλων του γράφει ότι επανέρχεται «αναφορικά με το παραπάνω θέμα και της επικοινωνίας που είχαμε μαζί στις 27 Αυγούστου 2020». Ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Βάρρας έστειλε ένα αναλυτικό υπόμνημα στο προσωπικό mail του Βορίδη που κοινοποιήθηκε στο γραφείο του, με το οποίο εξηγεί τις επιπλοκές που έχουν προκύψει με τα βοσκοτόπια. Να θυμίσω ότι ο πρώην υπουργός έχει απαντήσει πως δεν θυμόταν την ύπαρξη τέτοιων εγγράφων, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Το «σαμποτάζ» και οι ύποπτοι ΑΦΜ

Η ένταση των καταγγελιών Βάρρα, πάντως, οξύνθηκε έως και την οριστική αποχώρησή του από τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε σε σειρά εσωτερικών εγγράφων τα «σαμποτάζ» που αντιμετώπισε από τα ελεγχόμενα σήμερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να μην προχωρήσουν οι καταγγελίες για τις απάτες και τη δέσμευση των ύποπτων ΑΦΜ. Σημειωτέον: Λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση Βορίδη από το υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής, η τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε εντολή η οποία βασίστηκε μεν στις επιστολές του Βάρρα, αλλά για το ακριβώς αντίθετο. Διέταξε, δηλαδή, να μη δεσμεύονται οι ελεγχόμενοι ΑΦΜ, επιτρέποντας την είσπραξη ενισχύσεων. Ολα αυτά αναμένεται να κατατεθούν και στο δικαστήριο.

Θύματα του Predator σε νομικούς δρόμους

Ανέβηκε ο αριθμός των προσώπων που ετοιμάζονται να προσφύγουν δικαστικά για τη στόχευσή τους με το Predator, σύμφωνα με νομικές πηγές. Είναι τουλάχιστον δέκα αυτοί που μέχρι στιγμής έχουν απευθυνθεί σε δικηγόρο για τον σκοπό αυτόν. Κι ακόμα δεν έχει καν καθαρογραφεί η πρωτόδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα προκαλέσει και νέες κινήσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, όπως, επίσης, και νέα προανάκριση από την Εισαγγελία για το αδίκημα της κατασκοπείας. Οπως καταλαβαίνετε, πολλοί από εκείνους που στοχοποιήθηκαν και σιωπούσαν τελικά φαίνεται πως απλώς κρατούσαν στάση αναμονής. Είτε για να δουν την απόφαση είτε για να «ζυγίσουν» τις πολιτικές συνέπειες που μπορεί να έχει, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους ίδιους προσωπικά. Ο νοών νοείτω.

Ο Θύμιος εναντίον του Κυρανάκη

Ο κακός χαμός έγινε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί. Διότι άμεσα ενδιαφερόμενος φορέας είναι ο ΣΑΤΑ κι ο πρόεδρός του Θύμιος Λυμπερόπουλος, που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη «νέμεση» του, τον Κώστα Κυρανάκη τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφέα του κλάδου» που εφαρμόζει «χουντικές απόψεις», κατηγορώντας τον για εξυπηρέτηση πολυεθνικών εταιρειών εις βάρος των ταξιτζήδων. Το πήγε όμως και πιο προσωπικά. Κατήγγειλε ότι ο υπουργός, όταν συναντήθηκαν στο γραφείο του, τον απείλησε, λέγοντάς του ιδιαιτέρως τη φράση «θα δεις τι θα πάθεις». Ο Κυρανάκης αντέδρασε άμεσα χαρακτηρίζοντας τον Λυμπερόπουλο «ψεύτη» και «απαράδεκτο», ενώ η προεδρεύουσα της επιτροπής Φωτεινή Αραμπατζή προσπαθούσε να τους ηρεμήσει και να μην καταγραφούν στα πρακτικά οι χαρακτηρισμοί.

Πατριωτόμετρο

Μένω στη Βουλή διότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται η σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Ολομέλεια ο Χάρης Θεοχάρης με τον Αλέξανδρο Καζαμία αναφορικά με τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κι αυτό γιατί ο υφυπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τον βουλευτή ότι «δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα». Η φράση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων αλλά, παρά τις εκκλήσεις να ανακαλέσει, ο Θεοχάρης αρνήθηκε. Σημειώνω ότι τον βουλευτή της Πλεύσης στήριξαν οι συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ κάνοντας λόγο για «απαράδεκτα «πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης» και «ακραία εμφυλιοπολεμική ρητορική».