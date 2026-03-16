Ο Άρης πήγε στις Σέρρες έχοντας πολλούς λόγους να κερδίσει. Στο τέλος, ωστόσο, θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος που δεν έχασε κιόλας με τον τρόπο που εξελίχθηκε το ματς.

Το τελικό 0-0 διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο με τα… γάντια του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο 32χρονος κίπερ ήταν man of the match με τις επεμβάσεις του στο δεύτερο μέρος, γλιτώνοντας τον Αρη από τα χειρότερα ειδικά με την αποβολή του Τεχέρο στο 60ο λεπτό. Μέχρι τότε οι Κιτρινόμαυροι περιορίστηκαν σε 1-2 καλές στιγμές και φλύαρη κατοχή, με φανερά προβλήματα στη δημιουργία απέναντι στο πρέσινγκ του Πανσερραϊκού ή όποτε ο τελευταίος έπαιζε άμυνα στο χαμηλό μπλοκ.

Το σκηνικό άλλαξε άρδην μετά τη μία ώρα παιχνιδιού και την κόκκινη. Ο Πανσερραϊκός είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα και τις μεγάλες ευκαιρίες του ματς φτάνοντας στα 2,3 xGoals. Και εκεί ανέλαβε δράση ο Αθανασιάδης. Πέντε κομβικές επεμβάσεις από τον μακεδόνα τερματοφύλακα, ο οποίος αντιμετώπισε ευκαιρίες με δείκτη xGoals στο 1,10 (!), έχοντας παράλληλα τον εντυπωσιακό – για τερματοφύλακα – αριθμό των 35 επαφών με την μπάλα. Ενα ματς στο τέλος του οποίου ο Αρης θα μπορούσε να… κλέψει τη νίκη εάν η προσπάθεια του Γιαννιώτα δεν σταματούσε στο οριζόντιο δοκάρι του Τιναλίνι.

Πανσερραϊκός (Σέζαρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν (64′ Γκελασβίλι), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Ομεονγκά (78′ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Τεσέιρα, Ιβάν (90’+2′ Μασκανάκης).

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Ντούντου (63′ Φαντιγκά), Αλφαρέλα (77′ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (62′ Δώνης), Μορόν (77′ Κουαμέ).

Ανέβηκαν οι τόνοι στο Ρύσιο

Η απόδοση του Αθανασιάδη ήταν τέτοια που δεν αναγκάσε μόνο τον προπονητή του να τον αποθεώσει, αλλά και τον Σέζαρ Σαραγόσα! «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Αθανασιάδη. Αν δεν ήταν αυτός, θα σκοράραμε ένα γκολ. Ωστόσο, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και την προσπάθεια που έκαναν», ήταν μερικά από τα λόγια του ισπανού τεχνικού.

«Μακάρι να μη χρειαζόταν να μάθουμε την ποιότητα του Αθανασιάδη», ήταν η ατάκα του Γρηγορίου, παράλληλα με την έμφαση που έδωσε στο διαχρονικό πρόβλημα του Αρη φέτος. «Οταν δεν μπορείς να παρατάξεις το 90% της ενδεκάδας του προηγούμενου ματς ώστε τα παιδιά να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν αυτοματισμούς… Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς».

Ο έλληνας τεχνικός δήλωσε αισιόδοξος μετά το ματς στις Σέρρες, αλλά το ύφος του ήταν πολύ διαφορετικό μία μέρα μετά. Οι τόνοι ανέβηκαν από τον Γρηγορίου χθες πριν από την προπόνηση της ομάδας, φέρνοντας άπαντες προ των ευθυνών τους.

«Ηρθε η ώρα έστω και τώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση; Εμένα σίγουρα όχι. Πρέπει να προσπαθήσετε παραπάνω, να παίξετε καλύτερα. Είστε καλύτεροι από αυτό που δείχνετε, αλλά πρέπει να το αποδείξετε», είπε στους παίκτες του ο 52χρονος τεχνικός.