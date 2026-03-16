Συμβαίνει με συνέπεια ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και ομολογουμένως δεν έχει προηγούμενο. Η μέθοδος με την οποία ο Ολυμπιακός επί 25 σερί ματς στη Super League επιχειρεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο τρόπος για το 49ο όπως καταγράφεται οκτώ μήνες τώρα, έχοντας φτάσει μια στροφή πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Με δύο λόγια; Πώς θα σας φαινόταν με μια πρώτη ματιά η ιδέα πως η ανασταλτική λειτουργία και ειδικά τα ματς δίχως παθητικό και ο οίστρος του χαρισματικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί προσφέρουν ως εδώ το 85,9% των βαθμών της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Τραβηγμένο, είπατε…

Οχι, δεν πρόκειται για κάποιο παιχνίδι των αριθμών. Ούτε για κάποια εξειδικευμένη στατιστική. Επειτα και από το σαββατιάτικο 3-0 επί του ΟΦΗ οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στους 57 βαθμούς και αν την Κυριακή νικήσουν και την ΑΕΛ στο Φάληρο θα μπουν στα play offs με εξήντα, όπως και πέρσι. Τι τους έφερε ως εδώ; Το γεγονός ότι σε 16 από τις 25 αγωνιστικές δεν δέχθηκαν γκολ και ότι συνολικά έχουν δεχθεί μόλις 11 γκολ σε ένα πρωτάθλημα, έχοντας τη δεύτερη πιο αποτελεσματική άμυνα μετά την Πόρτο – μέχρι χθες βράδυ είχε δεχτεί 10. Και ότι τα υπόλοιπα τα έχει αναλάβει ο μαροκινός εκτελεστής. Στα 16 ματς δίχως παθητικό ο Ολυμπιακός από το μάξιμουμ των 48 βαθμών πήρε τους 42, με τον Ελ Κααμπί μάλιστα να έχει σκοράρει σε εννέα από αυτά. Στα ματς που ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ και πήρε βαθμούς με τη συνδρομή του 32χρονου φορ; Οι βαθμοί είναι επτά. Οι δύο νίκες εκτός έδρας με Κηφισιά και Πανσερραϊκό και η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αρα λοιπόν το «μην στην άμυνα» συν την «τέχνη» του Ελ Κααμπί ως εδώ δίνουν σούμα 49 από τους 57 βαθμούς: Το 85,9% σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα! Πού πήρε ο Ολυμπιακός βαθμούς σε ματς που δέχθηκε γκολ και δεν απάντησε ο Ελ Κααμπί; Στην 3-2 επικράτηση επί του Λεβαδειακού τον Σεπτέμβρη. Στη 2-1 επικράτηση του Νοέμβρη με τον Αρη. Και σε δύο ισοπαλίες (1-1 με Κηφισιά τον Δεκέμβρη και 1-1 με την ΑΕΚ τον Φλεβάρη) που ο 33χρονος δεν ήταν εκεί! Το λες και σχέση εξάρτησης.

Τα δύο και κάτι ακόμη

Προχθές στο Παγκρήτιο οι Πειραιώτες είχαν και τα δύο. Πρώτα από όλα μια παρτίδα όπου δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να δει το χρώμα της φανέλας του Κωσταντή Τζολάκη. Ολες και όλες ο ΟΦΗ του 5-3-1-1 (το λες και… πούλμαν) είχε 2 τελικές στο ματς. Και αυτό όταν όλα πλέον είχαν κριθεί. Και κατ’ επέκταση ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Μια καταπληκτική κεφαλιά για το 1-0 στη σπουδαία σέντρα του Φρανσίσκο Ορτέγκα (30΄). Και έπειτα η πίεση ως το τέλος στην άμυνα των Κρητικών για το λάθος που του χάρισε εύκολα το 2-0

(70΄). Μια ακόμη doppietta, η τέταρτη στο φετινό πρωτάθλημα. Το τελικό 3-0 δεν είχε… Ελ Κααμπί. Ο Χρήστος Μουζακίτης το έγραψε από τη βούλα του πέναλτι στις καθυστερήσεις (90+2′) και ήταν το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, ακριβώς στην 70η συμμετοχή του με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ποια είναι η ιστορία; Οτι το πέναλτι το κέρδισε ο Μεντί Ταρέμι και είχε την εντολή να το εκτελέσει και όλας. Ο μικρός όμως του ζήτησε να αναλάβει εκείνος την ευθύνη και ο Ιρανός σκέφτηκε πως από το να προσθέσει ένα ακόμη γκολ στη δική του συλλογή, μπορεί να κάνει ένα συμπαίκτη του χαρούμενο. «Τον ευχαριστώ, η αλήθεια είναι ότι προφανώς του το ζήτησα, το ήθελα πολύ αυτό το γκολ, είχα βάλει άλλα δύο και δεν είχαν μετρήσει. Εσπασε το ρόδι» έλεγε στο φινάλε με ένα χαμόγελο ως τα αφτιά ο Μούζα. Και τα υπόλοιπα ξεχωρίζουν τους σημαντικούς από τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές.

Ο Ταρέμι

O Ιρανός έχει πετύχει 10 γκολ στη φετινή Super League. Είναι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Θα μπορούσε λοιπόν από τη βούλα του πέναλτι να κάνει τα γκολ του 11 και να σπάσει και ένα κακό σερί για εκείνον μιας και έχει να βρει δίχτυα από τις 4/2 και το «διπλό» στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και φυσικά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Οσα συμβαίνουν με την πατρίδα του. Η ίδια η φωτιά του πολέμου. Ο 32χρονος επιθετικός όμως έδειξε πως αν μη τι άλλο έχει τον τρόπο του. Και την εμπειρία για μια απόφαση «ασήμαντη» σε κοινή θέα που συζητήθηκε και εκτιμήθηκε όμως στα ενδότερα. Σε αυτό που το ποδόσφαιρο καταλαβαίνει ως «αποδυτήρια». Προχθές ο Μεντιλίμπαρ είχε τον Ταρέμι μαζί με τον Ελ Κααμπί σε εκείνον τον 4-4-2 σχηματισμό που θεωρητικά κάνει το γκολ ευκολότερο. Εκ του αποτελέσματος δούλεψε ακόμη περισσότερο από ότι θα το είχε κατά νου ο Βάσκος που το Σάββατο έκλεισε τα 65 του χρόνια και πήρε το καλύτερο δώρο. «Φυσικά όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με μία νίκη είναι το καλύτερο δώρο, αυτό ζητάμε πάντοτε βέβαια, οι παίκτες κάνανε ένα σοβαρό παιχνίδι, μπήκαν από την αρχή συγκεντρωμένα, παίξανε καλά και έκαναν ό,τι τους ζητήσαμε, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς που επιθυμούσαμε» το περιέγραψε.

«Ενωμένοι» και ρεπό επί 2

«Μου άρεσε το ότι ήμασταν πολύ πιο σοβαροί και ενωμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε την αντίπαλη εστία και γενικότερα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν περισσότερο αποφασισμένοι» πρόσθεσε. Και την ικανοποίησή του ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν την κράτησε στα λόγια. Είχε χθες στον Ρέντη πρόγραμμα αποκατάστασης όπως συνηθίζεται μετά τα ματς. Και ακριβώς επειδή ο Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδε αποφάσισε να δώσει στην ομάδα διήμερο ρεπό! Και σήμερα και αύριο σε μια εβδομάδα που καταλήγει Κυριακή, στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στην ΑΕΛ (19:00) για την τελευταία αγωνιστική. Φυσικά ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ενα ματς την εβδομάδα σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος για όλα. Και για ξεκούραση. Γενικώς αλλάζει ο κύκλος δουλειάς πέραν τούδε. Μετά το ματς με την ΑΕΛ (22/3) υπάρχει διακοπή δύο εβδομάδων ελέω της εθνικής ομάδας. Τα play offs ξεκινούν στο διήμερο 4-5 Απριλίου. Και σταματούν αμέσως καθώς η επόμενη είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Αρα λοιπόν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός που δεν έχουν άλλη διοργάνωση, άλλες υποχρεώσεις προφανώς μπορούν να σχηματίσουν έναν διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος (74′ Σενγκέλια), Πούγγουρας, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος (53′ Φούντας), Αποστολάκης (73′ Νέιρα), Νους (83′ Βούκοτιτς), Ισέκα (73′ Σαλσίδο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Tζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (76′ Μουζακίτης), Νασιμέντο (76′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (86′ Τσικίνιο), Ποντένσε (67′ Κοστίνια), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86′ Κλέιτον).

Διαιτητής: Ματσούκας.

Ο… ογδοντάρης Μαροκινός και ο μεγάλος στόχος

Τα ογδόντα γκολ έφτασε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί το Σάββατο. Σε ένα απίθανο 0.64 ανά ματς (127 συμμ.) που δεν έχει προηγούμενο στη λίστα με τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών για τους Ερυθρόλευκους.

Μόλις εννέα έχουν καταφέρει τον τελευταίο μισό αιώνα να πετύχουν από 80 γκολ και παραπάνω σε φόντο ερυθρόλευκο. Ο Ελ Κααμπί ήδη κυνηγάει στο Νο 8 τον Κώστα Μήτρογλου που έχει 82 και αν συνεχίσει το… βιολί του θα μπορούσε φέτος να φτάσει και τον Στέλιο Γιαννακόπουλο (87) που έχει το Νο 7 στην κατάταξη. Εβαλε 33 γκολ την πρώτη του σεζόν στα μέρη μας. Συνέχισε πέρσι με 27. Πλέον έχει και 20 φέτος, επτά ματς πριν από την ολοκλήρωση της διαδρομής. Και είναι προφανώς και ο πρώτος σκόρερ της Super League (17). O μεγάλος στόχος βεβαίως είναι η ίδια η… αθανασία. Τα 100 γκολ. Εκεί που έφτασαν μόνο ο Αλέξης Αλεξανδρής (170), ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (157) και ο Νίκος Αναστόπουλος (121) στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θα πρέπει όμως πρώτα του χρόνου με το καλό να περάσει τον Κώστα Φορτούνη (94), τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (94) και τον Ζιοβάνι (97).