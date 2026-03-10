Οι συμβολισμοί πίσω από το «παρών» Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου σε επίπεδο κορυφής στην Πάφο, ενόσω στην Ανατολική Μεσόγειο ενισχύεται η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και στη Μέση Ανατολή βαθαίνει η κρίση, αναδείχθηκαν τόσο από τις κινήσεις των ηγετών όσο και από τις δημόσιες διατυπώσεις τους – «αδέρφια μας», «ευχαριστώ τους φίλους», «έμπρακτη αλληλεγγύη».

Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης πήγαν στο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (με χειριστές των αντιπυραυλικών συστημάτων Mistral), ενώ ο Πρωθυπουργός και ο κύπριος Πρόεδρος βρέθηκαν επίσης με ελικόπτερο στη φρεγάτα «Κίμων» και με τους πιλότους των ελληνικών F-16 στο υπόστεγο της βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», ενώ ο γάλλος πρόεδρος μετέβη στη Σούδα (εκεί ήταν ο Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης) και έπειτα στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ».

Τα «μηνύματα»

Πριν από όλα αυτά, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν κλείσει τις πόρτες για συζήτηση μίας ώρας. Κι αυτή είχε να κάνει περισσότερο με το πρακτικό σκέλος της κινητικότητας Αθήνας, Παρισιού και Λευκωσίας και με τα «μηνύματα» που επιδιώκεται να σταλούν προς πάσα κατεύθυνση – σε ΗΠΑ, ΕΕ και Τουρκία.

Πρώτον, αναδεικνύεται το δόγμα των «360 μοιρών» που δεν λειτουργεί μόνο ως μήνυμα αφύπνισης, αμυντικά και διπλωματικά, της Ευρώπης, αλλά εκπέμπει και σήμα θωράκισης ολόκληρης της Κύπρου. Ο,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, με τα λόγια του Χριστοδουλίδη, «επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα» και Αθήνα, Παρίσι και Λευκωσία συμφωνούν ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί στρατηγικά με την ευρύτερη περιοχή. Μητσοτάκης και Μακρόν ξαναβρίσκονται σήμερα στο Παρίσι για τη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια, που μοιραία αποκτά και γεωπολιτική βαρύτητα.

Δεύτερον, στο τραπέζι μπήκε ως μείζονα πρόκληση η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ο Μακρόν φέρεται να άνοιξε πρώτος τη συζήτηση για την επιχείρηση «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα και για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. «Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε»,σχολίασε ο Μητσοτάκης για τις «Aspides», σε ένα ευθύ μήνυμα περαιτέρω ενεργοποίησης των Ευρωπαίων, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα. Για τις «Aspides», αρμόδιες πηγές από την Αθήνα έλεγαν ότι η εντολή και τα γεωγραφικά όρια είναι καθορισμένα. Και ενώ επιβεβαιώνουν ότι για το Ορμούζ καταγράφηκε στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες το «ισχυρό ενδιαφέρον» των τριών ηγετών, τονίζουν ότι προσώρας ούτε επιχείρηση υπάρχει ούτε πρόθεση της Ελλάδας να σταλεί εκεί κάποιο πλοίο. Ο Μακρόν πάντως μίλησε για τον στόχο προετοιμασίας νέας αποστολής – «καθαρά ειρηνικής και αμυντικής» – για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με το Ιράν να προειδοποιεί άμεσα ότι η ασφάλεια στο Ορμούζ δεν θα αποκατασταθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με ΗΠΑ – Ισραήλ.

Τρίτον, το βλέμμα στρέφεται στις εξελίξεις στον Λίβανο – «να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις ειδικά στον νότιο Λίβανο» είπε ο Μητσοτάκης, ενώ είναι δεδομένο το ειδικό βάρος της χώρας για τη Γαλλία. Οι τρεις συμφώνησαν στην ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου. «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε, ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για επιπτώσεις, σε δεύτερο χρόνο, και από «μεγάλες προσφυγικές ροές».

Τέταρτον, η αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, πρώτα από Ελλάδα, ύστερα από Γαλλία και άλλους, αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό ως «αντανάκλαση της ουσίας» της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (αυτής του άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ). «Αν όχι τώρα, πότε;» διερωτήθηκε ο Μητσοτάκης. Ο ίδιος και ο Μακρόν είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του πρότζεκτ συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. «Να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί» είπε ο Μητσοτάκης στον Χριστοδουλίδη και από τη φρεγάτα «Κίμων» σχολίασε με νόημα ότι από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, «σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει».