Ολα είναι έτοιμα για την εμβληματική δίκη, που αφορά την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Από το πρωί της 23ης Μαρτίου, όταν η πρόεδρος Εφετών Γεωργία Στεφανίδου θα κηρύξει την έναρξη της διαδικασίας, η «καρδιά» της ποινικής δικαιοσύνης θα χτυπά στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, που θα συνεδριάζει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι συγγενείς των θυμάτων, επιβάτες που βγήκαν ζωντανοί από τα βαγόνια, αλλά έζησαν την «κόλαση» μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, όπως και ολόκληρη η κοινωνία, έχουν στραμμένο το βλέμμα στη δίκη αυτή, που αφορά συνολικά 36 μη πολιτικά πρόσωπα.

Η χαρτογράφηση της δίκης αποτυπώνει και το μέγεθός της με βάση τους αριθμούς:

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν συνολικά 36 άτομα, αντιμετωπίζοντας κατά περίπτωση το κακούργημα της διάταξης ασφαλείας συγκοινωνιών και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης.

Στις 1.267 σελίδες του κλητηρίου θεσπίσματος περιγράφονται οι ευθύνες που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Από το βήμα του μάρτυρα θα περάσουν τους επόμενους μήνες 352 μάρτυρες κατηγορίας.

Στα έδρανα των δικηγόρων θα βρεθούν 250 νομικοί, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων και τους κατηγορουμένους.

Η διάρκεια της διαδικασίας αναμένεται να είναι πολύμηνη, αν και ορισμένοι προβλέπουν ότι μπορεί να ξεπεράσει τα δύο χρόνια. Οπως εύστοχα έλεγε πηγή από τον χώρο της Δικαιοσύνης, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι δικαστές είναι ο χρόνος σε ό,τι αφορά τα πλημμελήματα, δηλαδή τις ανθρωποκτονίες και τις σωματικές βλάβες, που έχουν εκ του νόμου συντομότερο χρόνο παραγραφής σε σχέση με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οπως εξηγούσε η ίδια πηγή, η εκδίκαση σε όλους τους βαθμούς κρίσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής για τις δύο συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις. Και πότε συμπληρώνεται ο χρόνος αυτός; Το 2031, που μπορεί τώρα να φαντάζει μακρινό, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχει κριθεί η υπόθεση μέχρι και από τον Αρειο Πάγο.