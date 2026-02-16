Καθώς το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» έχει πάρει τον δρόμο του και οδεύει προς την ολοκλήρωσή του (αιτήσεις έως 31 Μαΐου 2026, εκταμιεύσεις έως 31 Αυγούστου 2026), η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) βάζει σε πρώτο πλάνο την υποστήριξη αγροτικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στη δίκαιη ανάπτυξη, ειδικά στην περιφέρεια.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΕΑΤ έχει υπογράψει συμφωνία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του στρατηγικού σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η εν λόγω συμφωνία χρηματοδότησης προβλέπει τη χορήγηση δανείων συνολικής αξίας 365 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 160 εκατ. ευρώ θα καλύπτονται από το Δημόσιο. Οπως ανέφερε σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους την περασμένη Παρασκευή η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ Ισμήνη Παπακυρίλλου, με τα νέα εργαλεία η ελληνική τράπεζα θα γίνει από τις πρώτες μεταξύ των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών τραπεζών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αγροτών.

Στόχος είναι η ενίσχυση ειδικά των νέων αγροτών, ενώ με τα δάνεια θα μπορεί να πραγματοποιείται και η αγορά γης. Η ενεργοποίηση του προγράμματος και η παρουσίαση των εξειδικευμένων προϊόντων αναμένεται τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, καθώς προϋποθέτει την ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης από τις ευρωπαϊκές Αρχές, που θα επιτρέψει στην ΕΑΤ να γίνει έμμεσος διαχειριστής ευρωπαϊκών πόρων. Το εργαλείο για τη χρηματοδότηση αγροτών θα βασιστεί εν πολλοίς στο μοντέλο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), που κρίνεται άκρως πετυχημένο ύστερα από τρεις «εκδόσεις» και έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις.

Αλλωστε, η ΕΑΤ αναμένεται να λανσάρει μέσω των τραπεζών και νέα εργαλεία για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την έμφαση να δίνεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Από το 2019, η ΕΑΤ έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού όγκου 14,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,5 δισ. αφορούν νέα προγράμματα. Για τα προγράμματα που αφορούν το στεγαστικό, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ» και το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», η επικεφαλής της ΕΑΤ είπε ότι το πρώτο έχει προχωρήσει καλά, με τα συμβασιοποιημένα δάνεια να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και τις εγκρίσεις να ανέρχονται σε 1,44 δισ. ευρώ. Το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», όμως, δεν έχει λειτουργήσει καθώς είναι ανταγωνιστικό με το πρόγραμμα επιδοτήσεων «Εξοικονομώ» ενώ η συλλογή αποδείξεων για τις εργασίες ανακαίνισης/αναβάθμισης έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει μειωθεί από τα 400 εκατ. σε μόλις 80 εκατ. ευρώ.