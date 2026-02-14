Η σχέση του Παναθηναϊκού με την Κροατία κρατάει χρόνια. Είναι μια διαδρομή δεκαετιών, μια σταθερή πολιτισμική και αγωνιστική γέφυρα, που ξεκινά από τη δεκαετία του ’80 με τον σπουδαίο Βέλιμιρ Ζάετς και φτάνει στο παρόν και τη μεταγραφή του 20χρονου Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν απέκτησε απλώς έναν ταλαντούχο μέσο, αλλά συνεχίζει μια παράδοση που έχει γίνει σχεδόν κομμάτι της πράσινης ταυτότητας.

Και ποιος θα μπορούσε να μιλήσει πιο καθαρά γι’ αυτή τη σύνδεση, αν όχι ο ο άνθρωπος που την εγκαινίασε; Ο Ζάετς, ο παίκτης – θρύλος που έφερε στην Ελλάδα μια πρωτόγνωρη κομψότητα στο παιχνίδι, μίλησε στα «ΝΕΑ» για τον νεαρό συμπατριώτη του και τα λόγια του είναι αυτά που δείχνουν ότι τούτος ο κύκλος δεν έκλεισε ποτέ!

Ο Ζάετς, επίτιμος πρόεδρος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, δεν κρύβει ότι ο Γιάγκουσιτς ήταν ποδοσφαιριστής που ενδιέφερε έντονα και την κροατική ομάδα. Οπως λέει:

«Είναι ένας καλός κεντρικός παίκτης, μπαλαδόρος. Θέλαμε να τον αποκτήσουμε στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αλλά τον πήρε ο Παναθηναϊκός επειδή έδωσε πιο πολλά λεφτά. Περιμένω ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό».

Αυτά τα λόγια είναι εγγύηση. Γιατί όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο ραντάρ της Ντιναμό, η οποία εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα «εργοστάσιο» παραγωγής ταλέντων, τότε η σφραγίδα ποιότητας έχει ήδη μπει.

Η παράδοση των Κροατών στο Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός έχει βαθιές ρίζες στα Βαλκάνια και στην Κροατία. Αλλωστε 17 είναι πλέον οι Κροάτες που έχουν φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Μονάχα η Αργεντινή και η Βραζιλία έχουν εκπροσωπηθεί στους Πράσινους με περισσότερους ποδοσφαιριστές. «Ο Παναθηναϊκός έχει πείρα με Κροάτες, Σέρβους και Σλοβένους, συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι θα βοηθήσει ο Γιάγκουσιτς. Είναι σίγουρα καλός παίκτης».

Και πράγματι, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα, η ομάδα έχει αναζητήσει ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη σχολή. Παίκτες με τεχνικό υπόβαθρο, πείσμα και μια ενστικτώδη αίσθηση του παιχνιδιού που ταιριάζει γάντι στο πράσινο στυλ. Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς είναι αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές (164). Ο Γκόραν Βλάοβιτς πέτυχε τα πιο πολλά γκολ (40). Ο Αλιόσα Ασάνοβιτς ο ποδοσφαιριστής που έφερνε ενθουσιασμό στην εξέδρα. Ολοι τους άφησαν ένα σημάδι. Από τον Μπίστσαν που αμφισβητήθηκε μέχρι τον Ρουκάβινα που «δεν έπιασε».

«Μπορεί να παίξει άμεσα…»

Η ηλικία του Γιάγκουσιτς – μόλις 20 ετών – θα μπορούσε να δημιουργήσει ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί αμέσως σε μια μεγάλη ομάδα με υψηλές απαιτήσεις. Ομως ο Ζάετς δεν έχει καμία αμφιβολία:

«Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει άμεσα. Τον πιστεύω. Εχει πείσμα, είναι καλός τεχνίτης και μπορεί να βοηθήσει άμεσα».

Δεν είναι μικρή αυτή η δήλωση. Ο άνθρωπος που έφτασε τον Παναθηναϊκό ως ηγέτης σε ευρωπαϊκά ύψη βλέπει στον Γιάγκουσιτς κάτι από το μέταλλο που πάντα εκτιμούσε: την αποφασιστικότητα του νεαρού και φιλόδοξου που δεν αποθαρρύνεται από την πρόκληση. Κι αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό προσόν του.

Η θέση του στο γήπεδο

Πολλοί έσπευσαν να αναρωτηθούν σε ποιον χώρο θα αξιοποιηθεί καλύτερα ο Κροάτης. Ο Ζάετς, ξεκαθαρίζει: «Μπορεί ως οκτάρι. Δεκάρι δεν είναι. Το οκτώ είναι η θέση του».

Ο νεαρός μέσος που έκανε… μαγικά στη Σλάβεν Μπελούπο, είναι ο παίκτης που ενώνει τις γραμμές, που κινείται διαρκώς, που χτίζει παιχνίδι και προστατεύει την ομάδα στο κέντρο. Το σύγχρονο box-to-box που χρειάζεται ένταση, αντοχή και καθαρό μυαλό.

Ενας νεαρός που αλλάζει χώρα χρειάζεται έδαφος σταθερό να πατήσει. Ο Ζάετς το γνωρίζει και το αναγνωρίζει με ρεαλισμό: «Ο Παναθηναϊκός έχει καλό αθλητικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη που είναι φίλος μου, έχει έναν πρόεδρο που βάζει λεφτά και νομίζω ότι πρέπει να ακούει τα μέλη της ομάδας και να δουλέψει. Εχει και άλλους παίκτες στην ομάδα για να μιλάει τη γλώσσα και είναι σημαντικό να μάθει τα ελληνικά, αν και δεν είναι απαραίτητο, γιατί όλοι μιλούν αγγλικά».

Η παρουσία βαλκάνιων παικτών (Τσέριν, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς) και ενός συμπατριώτη του (Γεντβάι), η εξοικείωση με τη νοοτροπία, ο επαγγελματισμός της ομάδας, όλα δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η πράσινη καρδιά…

Οσο κι αν πέρασαν χρόνια από τότε που ο «Ζέκο» φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι, η καρδιά του παραμένει πράσινη. Το λέει, και το εννοεί:

«Δεν είμαι μέσα, δεν ξέρω καλά τα πράγματα, αλλά η καρδιά μου είναι στον Παναθηναϊκό και την Ντιναμό. Είναι λυπηρό που δεν έχουμε πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα, όσο μπορώ να βοηθήσω είμαι εδώ».

Υπάρχει μια συγκίνηση σε αυτά τα λόγια. Μια σταθερή γέφυρα ανάμεσα στην Αθήνα και το Ζάγκρεμπ που δεν έσπασε ποτέ.

Και η υπόσχεσή του ότι θα επιστρέψει σύντομα το επιβεβαιώνει: «Εχω μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη, μου έστειλε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και με χαρά θα έρθω σύντομα».