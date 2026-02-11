Εδωσε μεγάλη ανάσα και σίγουρα αρκετό χρόνο στον Παναθηναϊκό η μεγάλη νίκη στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή. Οι Πράσινοι είναι σε μια διαδικασία που επί της ουσίας χτίζουν κάτι νέο και μάλιστα είναι σε μια τέτοια διαδικασία ενώ η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να κατακτηθούν στόχοι.

Δεν είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο και κάθε τέτοια νίκη τονώνει την αυτοπεποίθηση, δίνει άλλη ψυχολογία στο εσωτερικό της ομάδας και σίγουρα καταφέρνει να «κρύψει» αρκετά προβλήματα που υπάρχουν.

Με δεδομένο μάλιστα πως η διαφορά από την τέταρτη θέση μειώθηκε στους έξι βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό να έχει πιο βατό πρόγραμμα από τον Λεβαδειακό (και ένα μεταξύ τους παιχνίδι), τότε αντιλαμβάνεται κανείς πως η νίκη είχε πολύ μεγάλη σημασία και βαθμολογικά.

Ομως ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν μπροστά και δεν έχουν χρόνο για πανηγυρισμούς. Καθώς απόψε δίνουν ίσως το παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον επαναληπτικό του εις βάρος τους 0-1 της Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Ενα ματς που κρίνει τίτλο και που σίγουρα βγάζει μεγάλο άγχος από τον Παναθηναϊκό όσον αφορά την ευρωπαϊκή του παρουσία, αν καταφέρει να περάσει νικητής και να γυρίσει με την πρόκριση από τη Θεσσαλονίκη.

Ενα ματς στο οποίο πηγαίνει και πάλι με αρκετά προβλήματα και με αυτό της τελευταίας στιγμής να ακούει στο όνομα του Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και δεν ακολούθησε την αποστολή. Αντίθετα, κανονικά σε αυτή είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, αφού βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις του και αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα του αποψινού ντέρμπι.

Σε ένα παιχνίδι που όσον αφορά την τακτική προσέγγιση του Ράφα Μπενίτεθ, θα θυμίζει αρκετά αυτό με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο ισπανός προπονητής προσανατολίζεται να παρατάξει και πάλι τον Παναθηναϊκό με τριάδα στην άμυνα, βλέποντας την εικόνα που είχε όσον αφορά τη μη δημιουργία φάσεων του αντιπάλου, αλλά και τη συγκέντρωση που είχαν οι παίκτες του στο αμέσως προηγούμενο ντέρμπι.

Ομως δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό από τη μέση και μπροστά, αφού από τη μία έχει και πάλι το δείγμα του Καραϊσκάκη που ήταν πολύ επικίνδυνος στην κόντρα επίθεση, πλην όμως τίθεται και το ζήτημα της φρεσκάδας.

Κι εδώ έχει στο μυαλό του αλλαγές στην επιθετική τριπλέτα, που δεν αποκλείεται να αλλάξει εξ ολοκλήρου και να δούμε τους τρεις που τελείωσαν το ματς στο Φάληρο να είναι αυτή τη φορά στην ενδεκάδα. Δηλαδή τους Ζαρουρί – Παντελίδη στα δύο άκρα και τον Σφιντέρσκι στην επίθεση, ώστε να έρθουν εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες οι υπόλοιποι από τον πάγκο για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να πάρει την πρόκριση.

Είναι μια σκέψη που έχει ο Μπενίτεθ, όπως έχει σκέψη και για τον Γιάγκουσιτς, το νέο μεταγραφικό απόκτημα που έχει κάνει πλέον πέντε προπονήσεις με την ομάδα και δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πανέτοιμος να βοηθήσει αν χρειαστεί ακόμα και από το ξεκίνημα. Αναλυτικά η αποστολή που πήρε στη Θεσσαλονίκη ο Μπενίτεθ: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ινγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.