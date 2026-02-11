Η εφετινή σεζόν έχει αναδείξει μέχρι τώρα αρκετούς πρωταγωνιστές για την ΑΕΚ. Είτε νέους είτε παλιούς που ήρθαν ξανά στην επιφάνεια και κάνουν τη διαφορά για την Ενωση. Από τον αρχισκόρερ Γιόβιτς, τον Ρέλβας που έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Μουκουντί στην άμυνα, μέχρι τον Μαρίν, τον Πινέδα, τον Στρακόσα και τον Ρότα.

Ακόμα και ο Λιούμπισιτς συζητήθηκε πολύ το τελευταίο δίμηνο που βγήκε μπροστά και έδειξε ότι αν αξιοποιηθεί σωστά και αποκτήσει αυτοπεποίθηση, μπορεί να εξελιχθεί σε μία πολύ χρήσιμη μονάδα. Ενας ποδοσφαιριστής όμως που επίσης κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι τώρα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Δεν θα ήταν άστοχο αν λέγαμε πως ο αφρικανός άσος είναι υποτιμημένος. Σίγουρα όχι από τον Μάρκο Νίκολιτς που δείχνει πως ποντάρει πολύ πάνω του, αλλά κυρίως στη συνείδηση του κόσμου και στην αναγνώριση των όσων κάνει φέτος με τα κιτρινόμαυρα. Στη δεύτερή του σεζόν στην ΑΕΚ και μετά την πρώτη που δεν εξελίχθηκε καλά ούτε για την ομάδα ούτε για τον ίδιο. Με τον Νίκολιτς ο Κοϊτά είναι ένας άλλος παίκτης ή για την ακρίβεια είναι ο παίκτης που απέκτησε η Ενωση πριν από δύο καλοκαίρια, αλλά με τον Ματίας Αλμέιδα δεν κατάφερε ποτέ να δείξει την αξία του.

Την Κυριακή στις Σέρρες έκλεψαν την παράσταση κυρίως αυτοί που ήταν μέσα στα γκολ. Ο Βάργκα που σκόραρε δύο φορές και άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη, ο Μαρίν με τις δύο ασίστ και το γκολ, ακόμα και ο… ξεχασμένος Γκρούγιτς που ήρθε από τον πάγκο και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα βρήκε δίχτυα. Κορυφαίος σε διάρκεια μέσα στο παιχνίδι όμως ήταν ο Κοϊτά. Και στο πρώτο ημίχρονο που οι Κιτρινόμαυροι έδειχναν βραχυκυκλωμένοι επιθετικά με τη μαζική άμυνα των γηπεδούχων, εκείνος ήταν ο μόνος που προσπαθούσε και έκανε κάτι ουσιαστικό στο επιθετικό κομμάτι.

Σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Ελίασον που για άλλη μία φορά το τελευταίο διάστημα κινήθηκε πολύ πιο χαμηλά από τα στάνταρ του. Ο Κοϊτά ήταν συνέχεια στις φάσεις, προσπαθούσε να βρει χώρους για να δημιουργήσει και να εκτελέσει ενώ κέρδισε και 14 από τις 21 μονομαχίες που έδωσε με τους αντιπάλους του. Πάτησε 15 φορές την αντίπαλη περιοχή και σε μία από αυτές κέρδισε και το πέναλτι που ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Από το ξεκίνημα της σεζόν είναι πολύ καθοριστικός, ωστόσο μέσα στο 2026 που η Ενωση δεν βρίσκεται ακόμη στην κατάσταση που ήταν στο κλείσιμο του 2025, εκείνος παραμένει μία σταθερά.

Είτε στα άκρα, είτε ως δεύτερος επιθετικός, οπουδήποτε. Στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Αρη πέτυχε το γκολ σε ένα πολύ κακό βράδυ για την ΑΕΚ γενικότερα. Με τον Παναθηναϊκό μπήκε αλλαγή, κέρδισε το φάουλ από το οποίο προήλθε το 2-0 και μαζί με τον Ζοάο Μάριο άλλαξαν προς το καλύτερο την εικόνα της Ενωσης που έφτασε στο ιστορικό 4-0 στη συνέχεια. Σε ακόμη ένα κακό βράδυ της ΑΕΚ, αυτό στην Τρίπολη με τον Αστέρα, ήταν και πάλι από τους λίγους που ξεχώρισαν, στη μια ώρα που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ολυμπιακό ο Νίκολιτς τον πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο αντί του Λιούμπισιτς και σε πολλές περιπτώσεις έφερε σε δύσκολη θέση την άμυνα των Ερυθρόλευκων. Ανεξάρτητα αν βγήκε κάποια φάση η όχι.

Ο Κοϊτά είναι… μεταγραφή εφέτος για την ΑΕΚ έχοντας βάλει την υπογραφή του σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε 37 ματς μέχρι τώρα έχει πετύχει έξι γκολ, το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Με την Αντερλεχτ, με τη Σάμσουνσπορ, τα δύο με την Αμπερντίν, το νικητήριο στη Λιβαδειά, το γκολ στον Αρη αλλά και το πέναλτι που πήρε στις καθυστερήσεις στη Λεωφόρο. Εχει πολλές μεγάλες στιγμές για να θυμάται φέτος και μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερες μέχρι το τέλος της σεζόν.