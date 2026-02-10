Η απουσία του Σουαλιό Μεϊτέ από το ντέρμπι με τον Αρη αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Η επιβεβαίωση ήρθε μόλις η αποστολή του Δικεφάλου έφτασε στο Κλ. Βικελίδης, όταν οι άνθρωποι της ομάδας ενημέρωσαν ότι ο γάλλος χαφ δεν θα είναι διαθέσιμος. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα το τεχνικό τιμ.

Ο Μεϊτέ ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από ενοχλήσεις στο ισχίο, ένα πρόβλημα που κρίθηκε σκόπιμο να αντιμετωπιστεί με αυξημένη προσοχή. Σε απόλυτη συνεννόηση του Ραζβάν Λουτσέσκου με το ιατρικό τιμ, πάρθηκε η απόφαση να προφυλαχθεί, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιδείνωσης.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Η συμμετοχή του Μεϊτέ παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα από τη συνεχή, καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασής του. Το ζήτημα αφορά μυϊκή καταπόνηση σε κομβικό σημείο για τη σταθερότητα του ισχίου, μια μορφή τραυματισμού που απαιτεί ελεγχόμενη φόρτιση και σωστή διαχείριση, αντίστοιχη με περιπτώσεις κοιλιακών ή προσαγωγών. Για τον λόγο αυτόν, ο Γάλλος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με συχνά διαλείμματα ξεκούρασης. Πρόκειται για μια κομβική απόφαση για τον Γάλλο, καθώς το πρόβλημά του έχει εμφανιστεί στο χειρότερο δυνατό σημείο για τον ΠΑΟΚ, με τις αναμετρήσεις να είναι διαδοχικές και απαιτητικές.

Η σημασία της πιθανής απουσίας του αποτυπώνεται και στα νούμερα. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 34 συμμετοχές, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του ρόστερ. Μόλις σε τέσσερις αγώνες δεν ξεκίνησε βασικός, στοιχεία που υπογραμμίζουν τον κομβικό ρόλο του στη μεσαία γραμμή.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Λουτσέσκου θα τον περιμένει μέχρι τέλους. Ο Μεϊτέ αποτελεί παίκτη-κλειδί στα πλάνα του ρουμάνου τεχνικού, ο οποίος είχε επιμείνει όσο λίγοι για την παρουσία του στο ρόστερ, φτάνοντας ακόμη και σε εσωτερικές συγκρούσεις. Ο Γάλλος, από την πλευρά του, δικαίωσε αυτή την επιμονή με τις εμφανίσεις και τη συνολική προσφορά του.

Οριακά ο Χατσίδης

Πέραν του Μεϊτέ, από το παιχνίδι με τον Αρη απουσίασε και ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος ελπίζει ότι θα προλάβει τον ημιτελικό. Ο έλληνας μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων από χτύπημα που είχε δεχθεί στη Λεωφόρο, με την αποθεραπεία του, ωστόσο, να εξελίσσεται ομαλά. Οσον αφορά τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, οι ενοχλήσεις που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι ενδέχεται να τον κρατήσουν εκτός, πιθανότατα για λόγους προφύλαξης ενόψει των απαιτητικών αγώνων με ΑΕΚ και Θέλτα. Αναφορικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, η κατάστασή του είναι τέτοια που η παρουσία του στην αυριανή αναμέτρηση έχει σχεδόν αποκλειστεί. Ο βολιώτης μεσοεπιθετικός ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και θα εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει να προλάβει την αναμέτρηση της Κυριακής με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ο Σορετίρε βρήκε ρυθμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του Σόλα Σορετίρε, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Τσβόλε, όπου αγωνίζεται ως δανεικός. Ο 20χρονος Αγγλος ξεχωρίζει στο ολλανδικό πρωτάθλημα, με τη σταθερότητά του να επιβραβεύεται και με το βραβείο «Ταλέντο του Μήνα» για τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ομάδες όπως η Αλκμααρ, η Τβέντε και σύλλογοι της Championship παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μέχρι στιγμής, στην τρέχουσα σεζόν, έχει σημειώσει έξι γκολ και μία ασίστ σε 22 συμμετοχές με την Τσβόλε, ανεβάζοντας τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο ΠΑΟΚ, με τον Σορετίρε να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, θα αξιολογήσει στο τέλος της σεζόν αν θα προχωρήσει σε αγωνιστική ή οικονομική αξιοποίηση του ποδοσφαιριστή.

Δεν ξεχνούν τον Κατσούρη

Ο χρόνος δεν σβήνει τη μνήμη. Είκοσι οκτώ χρόνια μετά τον χαμό του Παναγιώτη Κατσούρη, η οικογένεια του ΠΑΟΚ τίμησε ξανά τη μνήμη του στο καθιερωμένο μνημόσυνο, στο σημείο όπου κόπηκε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του, εκεί όπου κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ επιστρέφει για να υπενθυμίσει πως ο Παναγιώτης Κατσούρης παραμένει κομμάτι της ιστορίας και της ψυχής του συλλόγου.

Συνάντηση για τη Νέα Τούμπα

Χθες το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μετά την υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στην εταιρεία ειδικού σκοπού και τον ΑΣ ΠΑΟΚ, με τον Σ. Αγγελούδη να σημειώνει: «Ο δήμος θα κινηθεί με τη δέουσα ταχύτητα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούν για εμάς βασική προτεραιότητα, καθώς εδώ και χρόνια η πόλη δεν είναι ικανοποιημένη με αυτές που διαθέτει».