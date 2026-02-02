Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Αστυνομία και άλλες Αρχές, έχει ανακοινώσει την εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής προκειμένου να ενισχυθεί με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ο έλεγχος της εφαρμογής του ΚΟΚ. Ηδη οκτώ τέτοιες κάμερες λειτουργούν. Ωστόσο, δεν αποστέλλουν αυτόματα κλήσεις στους παραβάτες. Τα προβλήματα διαλειτουργικότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δημοσίου καθιστούν απαραίτητη προς το παρόν την ανθρώπινη επαλήθευση των καταγραφών πριν από την τελική βεβαίωση του προστίμου, με αποτέλεσμα η έλλειψη προσωπικού να δημιουργεί καθυστερήσεις.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής τους λειτουργίας, οι κάμερες κατέγραψαν χιλιάδες παραβάσεις ανά εβδομάδα, αποδεικνύοντας ότι η κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους είναι χαοτική. Γι’ αυτό, η πολιτεία οφείλει να ξεπεράσει όλα τα υλικοτεχνικά εμπόδια και να διασφαλίσει πως ο νέος τρόπος τροχαίου ελέγχου θα δουλεύει. Οι υπεύθυνοι επαναλαμβάνουν μονότονα πως αυτός θα περιορίσει τα ανθρώπινα λάθη (αφού ο φόβος του προστίμου θα λειτουργεί αποτρεπτικά, αναγκάζοντας τους οδηγούς να συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη προσοχή πίσω από το τιμόνι) και θα συμβάλει στην πρόληψη των δυστυχημάτων στην άσφαλτο, τα οποία κοστίζουν πολλές ανθρώπινες ζωές ετησίως.

Ομως, τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τον σωστό σχεδιασμό του συνολικού ελεγκτικού πλαισίου. Δεν αρκούν οι διακηρύξεις. Ούτε καν η θεσμοθέτηση αυστηρότερων κανόνων. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει κάθε προϋπόθεση για να φέρει τα υπεσχημένα αποτελέσματα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έξυπνες κάμερες πρέπει να δουλεύουν σωστά για το καλό όλων μας.