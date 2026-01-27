«Ο εμφύλιος πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει στις ΗΠΑ. Σκεφτείτε τι σημαίνει ένα κράτος να πυροβολεί τους ίδιους τους πολίτες του, ανθρώπους ανυπεράσπιστους, χαρακτηρίζοντάς τους τρομοκράτες πριν καν μάθει τι πραγματικά συνέβη. Σκεφτείτε ένα κράτος που παραβιάζει το ίδιο του το Σύνταγμα. Στη Μινεάπολη, η κυβέρνηση είναι ενάντια στον λαό. Αν δεν βρεθεί τρόπος να τους σταματήσουμε, η βία θα αυξηθεί»: ο Πέρσιβαλ Εβερετ, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους αμερικανούς συγγραφείς, δεν έκρυψε την αγωνία που νιώθει για τη χώρα του μιλώντας στην ιταλική «La Repubblica». «Είδα ξανά και ξανά το βίντεο όπου σκοτώνεται ο Αλεξ Πρέτι», επεσήμανε. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: πρόκειται για δημόσια εκτέλεση».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στο δικό της αφήγημα, παρουσιάζοντας τη δολοφονία του Πρέτι, ενός 37χρονου νοσηλευτή στη ΜΕΘ νοσοκομείου βετεράνων, από πράκτορες της ομοσπονδιακής Συνοριοφυλακής, ως πράξη νόμιμης αυτοάμυνας – το ίδιο ακριβώς σενάριο είχε προωθήσει και μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, μιας ακόμα αμερικανίδας πολίτου, επίσης 37 χρόνων, από πράκτορες της ICE, στις 7 Ιανουαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, φάνηκε να επιδιώκει χθες περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης: όπως προανήγγειλε, στέλνει στη Μινεσότα τον Τομ Χόμαν, τον επονομαζόμενο «τσάρο των συνόρων» του, να εποπτεύσει τις επιχειρήσεις της ICE και της Συνοριοφυλακής εναντίον παράνομων μεταναστών. Παράλληλα, ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να δείξει μια κάποια διάθεση συνεννόησης, λέγοντας ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, οι δυο τους «βρέθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος».

Κι εντούτοις, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε επιρρίψει την ευθύνη για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ και του Αλεξ Πρέτι σε «αυτό το χάος που προκαλείται από τους Δημοκρατικούς», τους ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης που εφαρμόζει. Και ο ίδιος ο Γουόλς ωστόσο χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική τους επικοινωνία, λέγοντας ότι ο Τραμπ συμφώνησε να μιλήσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ώστε να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία του Πρέτι από το Γραφείο Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα, να εξεταστεί η μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα και να υπάρξει στενότερος συντονισμός μεταξύ πολιτείας και ομοσπονδιακής κυβέρνησης όσον αφορά την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων, ιδίως σε υποθέσεις βίαιων εγκληματιών.

Τόσο ο Γουόλς όσο και ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, ζητούν μετ’ επιτάσεως από τον Τραμπ να αποσύρει τους 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες που έχει αναπτύξει στην πολιτεία. «Ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!», είχε πει στην ICE ο Φρέι μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ. «Ποιο είναι το σχέδιο, Ντόναλντ Τραμπ; Τι πρέπει να κάνουμε για να πάρεις αυτούς τους ομοσπονδιακούς πράκτορες από την πολιτεία μας;», ζήτησε να μάθει ο Γουόλς την Κυριακή, ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Αλεξ Πρέτι. Μια «σπαρακτική τραγωδία» χαρακτήρισε τον θάνατο του τελευταίου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας τους πολίτες να αντιταχθούν στην αδικία και να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ΗΠΑ. Για «φρικιαστικές σκηνές» έκανε λόγο ένας άλλος Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, καλώντας τους Αμερικανούς να ορθώσουν το ανάστημά τους και να υψώσουν τη φωνή τους.

Σε μια πεντάλεπτη συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal, ο Τραμπ φάνηκε να κάνει μισό βήμα πίσω. Δύο φορές τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν ο πράκτορας που σκότωσε τον Πρέτι έκανε το σωστό, δύο φορές δεν απάντησε. «Εξετάζουμε, αξιολογούμε τα πάντα και θα καταλήξουμε σε μια απόφαση», είπε όταν πιέστηκε περισσότερο – κι ας είχαν αποφανθεί αμέσως μετά το συμβάν τόσο η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειάς του, η Κρίστι Νόεμ, όσο και ο διοικητής της ομοσπονδιακής Συνοριοφυλακής, Γκρεγκ Μποβίνο, πως ο Πρέτι, που έφερε νόμιμα όπλο σε ειδική θήκη, ουδέποτε το τράβηξε, και αφοπλίστηκε σε κάθε περίπτωση πριν δολοφονηθεί, «ήθελε να προκαλέσει μέγιστη βλάβη» και «να σφαγιάσει» συνοριοφύλακες. Στην ίδια συνέντευξη βέβαια, ο Τραμπ επέκρινε τον Πρέτι επειδή έφερε όπλο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, κι ας είχε ήδη διαμαρτυρηθεί για αντίστοιχα σχόλια Ρεπουμπλικανών η NRA, η Εθνική Ενωση Οπλων, μια παραδοσιακή σύμμαχός τους. Αφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεάπολη: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε», δήλωσε. «Εχουμε κάνει, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε αργότερα ότι ο πρόεδρος δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά δεν θα υποχωρήσει στην προσπάθειά του να απελάσει παράνομους εγκληματίες από τη Μινεσότα και ζήτησε συνεργασία των πολιτειακών με τις ομοσπονδιακές Αρχές. Η κοινή γνώμη διαφωνεί. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Rasmussen Reports, το ποσοστό των Αμερικανών που επιδοκιμάζουν τις ενέργειες του Λευκού Οίκου στον τομέα του Mεταναστευτικού μειώθηκε από 53% τον Αύγουστο σε 39% τον Ιανουάριο. Σε μια άλλη δημοσκόπηση, που είχε πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία της Γκουντ, ένα 80% των Αμερικανών είχαν δηλώσει ότι είχαν δει τα βίντεο που την κατέγραψαν. Λογικά, το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση του Πρέτι. Με άλλα λόγια, σχολιάζει ο ανταποκριτής της γαλλικής «Le Monde» στη Νέα Υόρκη, «η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά οι εικόνες διασπείρονται σε όλη τη χώρα. Και η πλειονότητα των ανθρώπων που τις βλέπουν συνειδητοποιούν ότι είναι εξαιρετικά σοκαριστικές».

Φωνές που λένε το προφανές, και ζητούν να χυθεί άπλετο φως, ακούγονται και από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Ο Ρεπουμπλικανός Κρις Μάντελ ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επειδή «δεν μπορεί να υποστηρίξει τη διακηρυγμένη εκδίκηση των Ρεπουμπλικανών εναντίον των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό». Η αλήθεια όμως είναι οι περισσότερες ρεπουμπλικανικές φωνές ενόχλησης προέρχονται από αιρετούς που δεν θα ξαναθέσουν υποψηφιότητα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει λοιπόν στη Μινεσότα το κοινωνικό της πείραμα. Το μήνυμα συνεργασίας και εκτόνωσης της κρίσης που έστειλε μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Γουόλς ο αμερικανός πρόεδρος, ώστε να μειωθούν οι πολιτικές πιέσεις, δεν σημαίνει ότι αλλάζει γραμμή.