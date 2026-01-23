Ο Παναθηναϊκός άνοιξε ένα νέο, φιλόδοξο κεφάλαιο στο παρόν και το μέλλον του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έφτασε στην Αθήνα ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου – με το κόστος να αγγίζει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ – και με την προσδοκία πως θα εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας εποχής των Πράσινων.

Η επιλογή του Παναθηναϊκού δεν είναι τυχαία. Ο Αντίνο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της Αργεντινής, έχοντας φτάσει μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 το 2025 και έχοντας ήδη καθιερωθεί στη Γοδόι Κρουζ. Το γεγονός ότι πήρε τη «βαριά» φανέλα με το νούμερο 10, δείχνει το μέγεθος της εμπιστοσύνης που του δείχνουν οι Πράσινοι.

Με την άφιξή του, ο Αντίνο γράφει ήδη μια μικρή σελίδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, καθώς μπαίνει άμεσα στην κορυφή του Top 10 των μεγαλύτερων επενδύσεων του συλλόγου, μια λίστα που περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές με βαριά ποδοσφαιρική κληρονομιά.

Οι πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού:

Σαντίνο Αντίνο – €8,6 εκατ. (2025/26, από Γοδόι Κρουζ)

Τζιμπρίλ Σισέ – €8 εκατ. (2009/10, από Μαρσέιγ)

Μιχάλης Κωνσταντίνου – €8 εκατ. (2001/02, από Ηρακλή)

Φακούντο Πελίστρι – €6 εκατ. (2024/25, από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Τετέ – €5,75 εκατ. (2024/25, από Γαλατασαράι)

Σίριλ Ντέσερς – €4,63 εκατ. (2025/26, από Ρέιντζερς)

Φώτης Ιωαννίδης – €4,50 εκατ. (2020/21, από Λεβαδειακό)

Βισέντε Ταμπόρδα – €4,30 εκατ. (2025/26, από Μπόκα Τζούνιορς)

Σεμπάστιαν Λέτο – €4 εκατ. (2009/10, από Λίβερπουλ)

Μαρσέλο Μάτος – €3,80 εκατ. (2008/09, από Κορίνθιανς).

Ο 20χρονος Αργεντινός γίνεται επίσης ο 25ος παίκτης από τη χώρα του που θα αγωνιστεί με το τριφύλλι στο στήθος, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τον σπουδαίο Χουάν Ραμόν Βερόν (1972).

Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του διεθνούς τσέχου μέσου, Αλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Γερμανία, ενώ ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει στο θέμα του 20χρονου κροάτη μεσοεπιθετικού, Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπελούπο, ο οποίος παραμένει αναποφάσιστος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του και… πολιορκείται από το Τριφύλλι, την Μπράγκα, τη Λειψία, τη Βέρντερ και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Tέλος, σε προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς Νοτιοαφρικανού αριστερού μπακ, Σαμουκέλε Καμπίνι, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.