Με μια εμφάνιση στην οποία έβγαλε όλες τις αρετές του ως σύνολο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Οι Ασπρόμαυροι επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία στην Ευρώπη, φτάνοντας τους πέντε συνεχόμενους αήττητους αγώνες και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιώργος Γιακουμάκης ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης, ωστόσο καθοριστική αποδείχθηκε και η παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πέρασε στην αναμέτρηση λίγο πριν από τη συμπλήρωση μιας ώρας, ήταν ο «εγκέφαλος» της ομάδας και άλλαξε πλήρως τη δυναμική του αγώνα και του ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις στιγμές του, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης στα μετόπισθεν. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε τον ΠΑΟΚ χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα, επιλέγοντας τον Δημήτρη Πέλκα στη θέση «10», καθώς ο Κωνσταντέλιας είχε χάσει προπονήσεις πριν από το παιχνίδι. Η προσέγγιση του ρουμάνου τεχνικού ήταν ξεκάθαρη: έλεγχος ρυθμού, σωστές αποστάσεις και ελάχιστα ρίσκα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως η Μπέτις.

Από τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε διάθεση να επιβάλει το παιχνίδι του, χωρίς όμως να ανοίξει υπερβολικά τις γραμμές του. Η αναμέτρηση είχε έντονο τακτικό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να κλείνουν αποτελεσματικά τους χώρους και να δυσκολεύουν τη δημιουργία καθαρών ευκαιριών. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή καταγράφηκε στο 20′, όταν ο Πέλκας επιχείρησε σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να περνά άουτ. Μετά το 25ο λεπτό, η Μπέτις ανέβασε ποσοστά κατοχής και πίεσε την άμυνα του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Ο Αβιλα και ο Αϊτόρ απείλησαν, με τον Αντώνη Τσιφτσή να δηλώνει «παρών» σε κρίσιμες στιγμές, κρατώντας το μηδέν.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 37′, όταν ο Γιακουμάκης από κοντά προσπάθησε με τακουνάκι να σκοράρει, χωρίς επιτυχία. Η εικόνα παρέμεινε ισορροπημένη και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, μέχρι τη στιγμή που ο Λουτσέσκου έριξε στο παιχνίδι τον Κωνσταντέλια στο 54′. Η είσοδός του έδωσε φρεσκάδα, ταχύτητα και καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Στο 67′, έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη, ο Μεϊτέ βρήκε τον Γιακουμάκη, εκείνος σέντραρε ιδανικά και ο Ζίβκοβιτς σε κενή εστία έκανε το 1-0. Ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία, πίεσε ακόμη περισσότερο και στο 73′ βρήκε ξανά δίχτυα με τον Οζντόεφ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Το τελικό «χτύπημα» ήρθε στο 87′, όταν ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι από τον Μοράντε. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 2-0, σφραγίζοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη που φέρνει τον ΠΑΟΚ ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση. Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τον Δικέφαλο στους 12 βαθμούς, να ετοιμάζει βαλίτσες για τη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Λυών, στην οποία, χωρίς άγχος, θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα του δώσει τη δυνατότητα να αναζητήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα μέσα στην πρώτη 24άδα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (54[ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (88′ Μύθου).

Ρεάλ Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα (62′ Ρόκα), Φορνάλς (62′ Λο Σέλσο, 68′ Πέρεζ), Ντεόσα, Αβιλα, Ρουιμπάλ (54′ Ελζαζούλι), Πάμπλο Γκαρσία (69′ Μοράντε).

Ζίβκοβιτς: Ολα για όλα στη Λυών

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς από την πλευρά του σχολίασε: «Είναι σημαντικό για έναν παίκτη να έχει καλά στατιστικά, αλλά αυτό που μετράει σήμερα είναι που παίξαμε καλά, τα δώσαμε όλα και πήραμε τη νίκη. Παίζαμε απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο από ένα top πρωτάθλημα. Τα δώσαμε όλα, παλέψαμε και όταν το κάνεις αυτό ο Θεός σε στηρίζει και είναι δίπλα σου. Σήμερα αυτό έγινε. Πήραμε μια νίκη που την αξίζαμε απόλυτα. Εχουμε μια γεμάτη εβδομάδα για να αναλύσουμε τη Λυών. Θα είναι επίσης δύσκολο. Θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Το κλειδί θα είναι να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι όπως σήμερα. Αφιερώνω το γκολ στα παιδιά μου, τη γυναίκα μου!».

Ο Πελεγκρίνι

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, μιλώντας για την αναμέτρηση, σχολίασε: «Οι δύο ομάδες έκαναν ένα σετ παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πρόσεξε πολύ την άμυνά του και στο δεύτερο ημίχρονο διεκδίκησαν πράγματα με αποτέλεσμα να φτάσουν στο γκολ. Ο ΠΑΟΚ ήταν και η ομάδα που διαχειρίστηκε την αναμέτρηση μετά το προβάδισμα που απέκτησε και εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε απαντήσεις. Υπήρχαν πράγματα που μας έλειπαν για να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε. Ηταν μια αναμέτρηση στην οποία οι δύο ομάδες πρόσεξαν πολύ την πλάτη τους. Ο Λο Σέλσο έπαιξε για να μας δώσει πράγματα αλλά δεν μπόρεσε να δώσει όσα θέλαμε. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ και από εκείνη τη στιγμή και μετά, κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε στην αναμέτρηση».

¢ Στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες νωρίς, Λυών και η Αστον Βίλα, με εκτός έδρας νίκες με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιανγκ Μπόις και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, σφράγισαν την απευθείας πρόκρισή τους στους «16», ενώ η Φράιμπουργκ αγκάλιασε την πρόκριση κερδίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Μίντιλαντ δέχτηκε γκολ στο 90’+10′ από την Μπραν, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 3-3. Παράλληλα, Μάλμε, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Στουρμ Γκρατς αποχαιρέτησαν και μαθηματικά τη διοργάνωση, μετά τις ήττες που γνώρισαν.